Gorąco na arenie międzynarodowej, a szefa MSZ nie ma. Gdzie jest Jacek Czaputowicz?

W ostatnim czasie na arenie międzynarodowej doszło do wielu ważnych wydarzeń, czy to w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie, czy słownym atakiem Rosji na Polskę. W związku z nimi zaskakuje nieobecność w przestrzeni publicznej szefa MSZ Jacka Czaputowicza. Politycy PiS tłumaczą ją w podobny sposób i przekonują, ze to nie jest to coś, o czym trzeba alarmować.

Od czasu wybuchu kryzysu na Bliskim Wschodzie i słownego ataku Władimira Putina na Polskę, Jacek Czaputowicz jest niewidoczny w mediach i nie komentuje w zdecydowany sposób tych spraw. Dziennikarze zaczęli zastanawiać się, gdzie jest minister spraw zagranicznych i czym się zajmuje. Polsat News zapytał o to w poniedziałek wieczorem szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka, który był gościem stacji. – Szef MSZ Jacek Czaputowicz pracuje w sposób absolutnie normalny i prowadzi prace resortu z powodzeniem – zapewniał Dworczyk – To nie jest tak, że polityk musi być w mediach, aby było widać, że pracuje – dodał. W bardzo podobny sposób we wtorek rano w programie „Graffiti” na antenie Polsat News szefa MSZ bronił szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. – To, że kogoś nie widać, nie znaczy, że nic nie robi albo że nie jest aktywny – podkreślał. – Być może pan minister ma, w związku z tym co się dzieje w świecie, ma dużo zajęć, które wymagają tego, żeby nie było to aktywnością medialną – dodał. Czytaj także:

Chiny zdecydowanie potępiają USA po zabiciu Sulejmaniego. „Działanie wbrew podstawowym normom”