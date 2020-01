Tajna narada u prezydenta Dudy. Co z polskimi żołnierzami w Iraku?

Prezydent podkreślił, że rano spotkał się z przedstawicielami wywiadu i kontrwywiadu w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie. W Pałacu Prezydenckim pojawili się Koordynator Służb Specjalnych minister Mariusz Kamiński oraz szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. Po południu odbyło się z kolei posiedzenie Rady Gabinetowej.

– Rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa polskich żołnierzy. Nie ma żadnych symptomów, które wskazywałyby na to, iż dzisiaj dla polskich żołnierzy istnieje bezpośrednie zagrożenie – mówił prezydenta. – Nie ma też żadnych sygnałów wskazujących, by było jakiekolwiek zagrożenie dla Polski czy naszych obywateli – dodał Duda. Zaznaczył przy tym, że w związku z napiętą sytuacją zostały podjęte „środki ostrożności” . – Tam, w Iraku, nasi żołnierze nie opuszczają dzisiaj bazy, nie prowadzą żadnych działań, które prowadzili, a były to zadania o charakterze szkoleniowym – wyliczał prezydent, podkreślając, że takie postępowanie będzie obowiązywało aż do odwołania.

Andrzej Duda podkreślił, że władze mają świadomość, że parlament iracki wezwał w rezolucji żołnierzy obcych państw do opuszczenia terytorium Iraku. – Ale to jest rezolucja, która musiałaby być zrealizowana najpierw przez rząd iracki, co do tej pory nie nastąpiło. Dla nas wiążące jest też stanowisko naszych sojuszników. Decyzje w tym zakresie będziemy podejmowali razem w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wczorajsze posiedzenie NATO jednoznacznie wskazywało na to, że sojusznicy nie planują na razie wycofywać się z Iraku. A jak to będzie wyglądać w przyszłości – będziemy o tym dyskutowali – mówił Andrzej Duda.

