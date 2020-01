Trump spotkał się z wiceministrem obrony Arabii Saudyjskiej. Dostał tajemniczą wiadomość

„Miałem bardzo dobre spotkanie z wiceministrem obrony narodowej Arabii Saudyjskiej Khalidem bin Salmanem. Rozmawialiśmy o handlu, wojsku, cenach ropy, bezpieczeństwie i stabilności na Bliskim Wschodzie!” – poinformował Donald Trump we wtorek 7 stycznia 2020 roku. „Miałem przyjemność spotkać się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem” – potwierdził także bin Salman, dołączając do wpisu w mediach społecznościowych kilka zdjęć ze spotkania. Jak poinformowała agencja Reutera, spotkanie zorganizowano, by omówić regionalne problemy w obliczu rosnących napięć amerykańsko-irańskich

Wiceminister obrony narodowej Arabii Saudyjskiej poinformował także, że celem spotkania był „przegląd aspektów dwustronnej współpracy, w tym wysiłki do sprostania wyzwaniom regionalnym i międzynarodowym”. Khalid bin Salman poinformował także, że przekazał prezydentowi Stanów Zjednoczonych wiadomość od księcia Mohammeda bin Salmana. Jak zaznacza agencja Reutera, nie zostały ujawnione szczegóły dotyczące chociażby samego tematu wiadomości.

