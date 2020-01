Lewica chce wycofania polskich żołnierzy z Iraku. Wpłynął projekt uchwały

O projekcie uchwały Lewica poinformowała na swoich kontach w mediach społecznościowych. – Nie mamy wątpliwości, że w interesie Polski i świata jest deeskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Nasze zdanie podziela wiele sił międzynarodowych, wiele państw europejskich, ale także wiele sił w samych Stanach Zjednoczonych – mówił Maciej Konieczny z partii Razem.

– Jesteśmy przekonani, że rząd polski i polski prezydent powinni aktywnie działać na rzecz rozwiązań dyplomatycznych. Jako Lewica chcieliśmy zadeklarować wszelkie możliwe poparcie dla prezydenta i rządu w działaniach na rzecz złagodzenia napięć na Bliskim Wschodzie – zapewniał.

Poniżej zamieszczamy treść uchwały:

„Sejm RP apeluje do Rządu RP o zaangażowanie się w proces dyplomatyczny, którego celem będize niedopuszczenie do wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Uznając w pełni suwerenność Iraku i wolę jego obywateli i obywatelek, Sejm RP wzywa rząd do uszanowania decyzji władz irackich w zakresie pobytu zagranicznych wojsk na terytorium tego kraju” – czytamy w uchwale.

„Sejm RP uznaje za szczególnie ważne powrót do porozumienia nuklearnego, wypowiedzianego jednostronnie prez Prezydenta USA. Obecnie jego wypowiedzeniem grozi także Iran, co oznacza jeszcze większe zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie i na całym świecie” – piszą dalej przedstawiciele Lewicy.

„Działania wojenne na Bliskim Wschodzie stanowią bezpośrednie zagrożenie dla obywateli i obywatelek Iranu, Iraku i całego regionu, dla bezpieczeństwa Polski i Europy oraz dla życia polskich żołnierzy. Drogą do rozwiązania konfliktów w regionie jest deeskalacja i powrót do wielostronnych rozmów dyplomatycznych” – podsumowali.

