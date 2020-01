Kidawa-Błońska twierdzi, że „nasi żołnierze są w niebezpieczeństwie”. MON: Umknął pani poseł fakt, że…

„Prezydent nie ma odwagi zwołać RBN, dlatego kolejny raz wzywam Jarosława Kaczyńskiego, by doprowadził do jej zwołania! Złożyliśmy także wniosek o informacje rządu w sprawie bezpieczeństwa naszych żołnierzy w Iraku. Prezydencie, premierze, prezesie! Nasi żołnierze są w niebezpieczeństwie!” – napisała Małgorzata Kidawa-Błońska na Twitterze, odnosząc się do eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie.

Na wpis kandydatki na prezydenta PO odpowiedziało Ministerstwo Obrony Narodowej. „Umknął Pani Poseł fakt, że na dzisiejszym posiedzeniu sejmowej Komisji Obrony Narodowej minister Mariusz Błaszczak przedstawia informację odnośnie sytuacji na Bliskim Wschodzie” – czytamy.

Mateusz Morawiecki: Trzymamy rękę na pulsie

W związku z eskalacją napięcia między USA a Iranem głos zabrał Mateusz Morawiecki. Premier podkreślił, że „sytuacja naszych żołnierzy w Iraku jest dzisiaj pod kontrolą”. – Szef MON, MSW z którym jestem w stałym kontakcie w tej sprawie monitorują tę sytuację właściwie na bieżąco, online. Co godzinę mamy dodatkowe raporty, które spływają z Iraku – powiedział Mateusz Morawiecki.

– Chcę zapewnić, że zarówno wczoraj podczas dyskusji na Radzie Gabinetowej, zwołanej przez prezydenta, jak i dzisiaj rano podczas mojej rozmowy z prezydentem i za dwie godziny, nieco ponad dwie godziny w BBN z udziałem prezydenta, ministrów obrony narodowej, spraw wewnętrznych, z moim udziałem, cały czas trzymamy rękę na pulsie i zapewniam, że podejmiemy najbardziej właściwą decyzję w tych oczywiście trudnych okolicznościach, które występują na Bliskim Wschodzie – stwierdził.

