„Król Zakopanego” nowym wiceministrem rozwoju. Kim jest Andrzej Gut-Mostowy?

Andrzej Gut-Mostowy to absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunkach gospodarka turystyczna (studia magisterskie) i gospodarka regionalna (studia doktoranckie). Kiedy jeszcze należał do Platformy Obywatelskiej, był posłem na Sejm RP trzech kadencji: 2005-2007, 2007-2011, 2011-2015. Mandat zdobył również w wyborach w 2019 roku, kiedy wszedł do Sejmu jako kandydat Porozumienia Jarosława Gowina. Otrzymał wówczas 12 437 głosów.

W latach 1998–2005 (dwie kadencje) pełnił funkcję radnego Województwa Małopolskiego. Piastował m.in. stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. W latach 1995-1998, był radnym Miasta Zakopane i członkiem Zarządu Miasta.

Wiceprezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w latach 2008–2014. Był też prezesem i członkiem Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Należał do Zespołu Naukowego „Badania Ruchu Turystycznego w Małopolsce”. Był inicjatorem powołania Małopolskiej Organizacji Turystycznej przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

W latach 2005–2009 został współzałożycielem i pierwszym zwierzchnikiem Rycerzy Kolumba w Polsce – jak pisze ministerstwo, największej dobroczynnej katolickiej organizacji na świecie. Od 2004 r. organizator festynów „Przedsiębiorcy Podhala, Spisza, Orawy Dzieciom” w Rabce. Za tę działalność odznaczony „Orderem Uśmiechu”.

Jak dowiadujemy się z komunikatu opublikowanego na stronie resortu, Andrzej Gut–Mostowy pochodzi z jednej z najstarszych i najliczniejszych rodzin na Podhalu, która od końca XIX wieku zajmuje się turystyką. Jest także żonaty i ma czwórkę dzieci. Ministerstwo zaznacza, że zna język angielski.

Andrzej Gut-Mostowy jest najbogatszym posłem IX kadencji Sejmu. „Król Zakopanego”, jak jest potocznie nazywany, urodził się w tym mieście i prowadzi tam hotel Sabała oraz stację narciarską Witów-Ski. Z tego tytułu rocznie zarabia ponad 2,8 mln złotych. Dzięki swoim inwestycjom poseł deklaruje, że zgromadził 6,3 mln zł oszczędności. Posiada także liczne nieruchomości o łącznej wartości przekraczającej 36,2 mln złotych. Wśród nich na uwagę zasługuje głównie dom o powierzchni 340 m kw., którego wartość rynkowa przekracza 1,5 mln zł.

Poseł deklaruje również, że posiada trzy samochody. W oświadczeniu majątkowym wykazał Mercedesa G klasy, który, w zależności od wyposażenia może być wart nawet 400 tys. złotych, Jeepa Wranglera z 2015 roku za około 150 tys. zł oraz Mini Coopera wyprodukowanego w 2016 roku. Ten, zdecydowanie najmniejszy i najtańszy z tech samochodów, można kupić za około 80 tys. złotych.

