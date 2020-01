Grodzki po rozmowach z Komisją Wenecką: Opinia ws. „ustawy kagańcowej” ma zostać wydana w trybie pilnym

– Dostaliśmy obietnicę od przewodniczącego delegacji, że opinia Komisji Weneckiej będzie wydana w trybie pilnym i powinna dotrzeć w środę lub w czwartek tak, by senatorowie mogli się z tym zapoznać – mówił marszałek Senatu.

– Spotkaliśmy się, by rozmawiać o ustawie, którą niektórzy nazywają "ustawą kagańcową". Był to bardzo intensywny, szczegółowy dialog. W składzie Komisji są wybitni eksperci. Przypomnę, że ona została powołana po to, by młodym demokracjom pomagać w budowaniu demokratycznego społeczeństwa, w tym wymiaru sprawiedliwości. Komisja wydaje opinie, które nie są wiążące, ale my nadrabiamy tego, czego nie zrobił Sejm, czyli prowadzimy szerokie społeczne konsultacje w gronie krajowych i międzynarodowych ekspertów i te konsultacje będą prowadzone aż do obrad w Senacie – powiedział podczas konferencji prasowej marszałek Senatu.

Tomasz Grodzki zapowiedział, że będą kolejne spotkania z Komisją Wenecką. – Komisja zostanie w Polsce do jutra. Dziś też jej członkowie spotkają się z senatorami PiS, ale też w planach jest spotkanie z posłami w Sejmie, z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, innymi ekspertami i może przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości – wyjaśnił polityk.

Bez spotkania z Witek

Nie dojdzie jednak do rozmów z Elżbietą Witek, która tłumaczy się m.in. natłokiem obowiązków. Oświadczenie w tej sprawie wydało Centrum Informacyjne Sejmu. „Ze względu na trwające posiedzenie Sejmu, poświęcone wielu ważnym projektom ustaw, w tym ustawie budżetowej państwa oraz zaplanowane liczne komisje sejmowe, a także kilkugodzinne głosowania, organizacja spotkań w oczekiwanym terminie nie będzie możliwa” – czytamy.

