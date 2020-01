„WOŚP poleci w tym roku po rekord”. Żona Hołowni przekazała na aukcję wyjątkową rzecz

Szymon Hołownia na Facebooku przekazał swoim obserwatorom krótką wiadomość od żony. „Na tegoroczną aukcję (na ręce sztabu w Elblągu) przekazuję moją osobistą naszywkę, na co dzień noszoną na rękawie kombinezonu, w którym wykonujemy loty. Taką, lub podobną, spersonalizowaną naszywkę ma większość wojskowych pilotów” – poinformowała Urszula Brzezińska-Hołownia.

„Na naszywce jest oczywiście moje »miejsce pracy«, myśliwiec MiG-29, a słowo »Fulcrum« to NATO-wskie oznaczenie tego typu samolotów. Do tego dołączam album z fotografiami polskich samolotów wojskowych autorstwa jednego z najwybitniejszych fotografików w tej dziedzinie, Sławka »Hesji« Krajniewskiego” – czytamy w opisie aukcji. „Wielka Orkiestra z całą pewnością, jak co roku, poleci w tym roku po rekord, cieszę się, że mogę dołączyć do tej dobrej misji!” – zakończyła Urszula Brzezińska-Hołownia.

Do końca licytacji pozostały 4 dni, a w chwili publikacji tekstu najwyższa oferta za naszywkę wynosiła 5100 zł. Szymon Hołownia zapowiedział na Facebooku, że również przekaże na 28. finał coś od siebie, bo „wspieranie WOŚP, na różne sposoby, to rodzinna tradycja”.

Czytaj także:

Buty posła KO na aukcji WOŚP. Andruszkiewicz: Zanim dorzuci skarpety…