Krystyna Pawłowicz podjęła ważną decyzję. „Zrobiłam to w związku z pełnioną funkcją”

– Tak, usunęłam swoje profile. Zrobiłam to w związku z pełnioną funkcją, by nie dawać pretekstu do ataków – powiedziała Krystyna Pawłowicz w rozmowie z dziennikarzami „Super Expressu”. Przypomnijmy – była polityk PiS została sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W czwartek 5 grudnia prezydent Andrzej Duda przyjął od Krystyny Pawłowicz ślubowanie.

Zamieszanie z kandydaturami do TK

PiS zgłosił nowych kandydatów w związku z tym, że 3 grudnia 2019 r. skończyły się kadencje trzech sędziów TK: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara. Początkowo Ryszard Terlecki zapowiadał, że kandydatami będą: Elżbieta Chojna-Duch, Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz. Po pewnym czasie PiS zgłosił innych kandydatów. Okazało się, że Chojnę-Duch zastąpiono Robertem Jastrzębskim. W środę 20 listopada Andrzej Grzegrzółka poinformował, że kilkudziesięciu posłów wycofało swoje poparcie dla kandydatury Roberta Jastrzębskiego na sędziego TK. Dzień później PiS zaprezentował swojego nowego kandydata – Jakuba Stelina – profesora Uniwersytetu Gdańskiego i dziekana tamtejszego Wydziału Prawa i Administracji.

