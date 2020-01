Wpadka Brauna na mównicy? Sala sejmowa wybuchnęła śmiechem

W czwartek Sejm miał przegłosować dwie uchwały: w sprawie ustanowienia roku 2020 rokiem zaślubin Polski z morzem w Pucku oraz potępienia kłamliwych wypowiedzi przedstawicieli władz Rosji na temat polskiej historii – relacjonuje „Fakt”.

Głos z mównicy sejmowej zabrał Grzegorz Braun. – Szczęść Boże, kłaniam się pani marszałek. Ponieważ nasze doświadczenia z przyjmowaniem uchwał, a mianowicie przypadek Nobla dla pani Olgi Tokarczuk, wyraźnie dowodzi o tym, że Wysoka Izba głosuje w sprawach, o których nie ma zielonego pojęcia, co testowałem na komisji, pytając kto czytał „Księgi Jakubowe" od deski do deski. A zatem składam propozycję, by przyjęcie tej uchwały miało poważniejszy charakter. Aby przyjęcie tego projektu, który Konfederacja od pierwszej do ostatniej litery popiera, by jednak przyjęcie tej uchwały poprzedzić przyśpieszonym kursem historii – powiedział Grzegorz Braun do parlamentarzystów. – Proponuję nieskromnie filmy dokumentalne: „Defilada Zwycięzców", „Marsz Wyzwolicieli", „Transformacja od Lenina do Putina" – dodał.

W tym momencie posłowi przerwała marszałek Sejmu. – Panie pośle, pan chyba pomylił uchwały. Czy pan zgłosił sprzeciw do uchwały ws. ustanowienia roku 2020 rokiem zaślubin Polski z Morzem w Pucku? Dobrze, w takim razie, ponieważ pan poseł zgłosił sprzeciw do tej uchwały, to w związku z tym przystępujemy do głosowania – powiedziała Elżbieta Witek. Na sali sejmowej rozległ się gromki śmiech.

