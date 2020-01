Zatrzymano byłego senatora Stanisława K., jego syna oraz dyrektora oddziału PFRON

Funkcjonariusze krakowskiej delegatury CBA prowadzą postępowanie w sprawie podejmowania się pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe, a także powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz samorządowych województwa małopolskiego oraz udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne, w związku z pełnieniem tych funkcji. Do tej pory zarzuty usłyszało 24 podejrzanych.

We wtorek 14 stycznia do tego śledztwo zatrzymano trzy osoby, w tym byłego senatora RP VIII kadencji, jego syna oraz dyrektora małopolskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wszyscy zostali przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, gdzie usłyszeli zarzuty korupcyjne – były senator i jego syn usłyszeli między innymi zarzuty przyjęcia wielomilionowych łapówek, natomiast dyrektor PFRON zarzut wręczenia korzyści majątkowej w formie kontraktów zawartych z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.

