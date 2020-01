Przewodniczący rosyjskiej Dumy: Obozy zagłady powstały w Polsce nieprzypadkowo

Jak relacjonuje RMF FM, Wiaczesław Wołodin na otwarciu posiedzenia Dumy Państwowej stwierdził, że nazistowskie Niemcy eksterminowały w Polsce ponad trzy miliony Żydów. – I to nie przypadek, ponieważ to w Polsce utworzono setki obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, w których zabijano Żydów, Słowian i jeńców wojennych innych narodowości. Było to w dużej mierze ułatwione przez przedwojenną atmosferę w Polsce oraz pozycję władz tego kraju, która podsycała nastroje antysemickie w społeczeństwie i utorowała drogę do późniejszego ludobójstwa, Holokaustu, dlatego polski rząd musi przeprosić Żydów i cały świat – powiedział przewodniczący Dumy.

Polityk, powołując się na dane rosyjskiego MON, poinformował, że w operację „wyzwalania Polski” zaangażowało się ponad 3 mln żołnierzy i oficerów radzieckich, z czego zginęło prawie pół miliona. – Przywódcy współczesnej Polski, zanim się wypowiedzą, powinni wiedzieć, za jaką cenę została zdobyta wolność polskiego narodu. Kosztem pół miliona zabitych żołnierzy i oficerów radzieckich. I wielu innych zmarło w wyniku odniesionych ran – powiedział.

Wypowiedź Władimira Putina

Przypomnijmy – ostatnio wielkie kontrowersje wywołała wypowiedź prezydenta Rosji. W drugiej połowie grudnia Władimir Putin spotkał się z przywódcami krajów byłego Związku Radzieckiego. Podczas przemówienia w ostrych słowach skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego będącą oceną wydarzeń prowadzących do wybuchu II wojny światowej. Prezydent Rosji odrzucił oskarżenia o to, że Pakt Ribbentrop-Mołotow przyczynił się do tego, że 1 września Niemcy zaatakowały Polskę, a nieco ponad dwa tygodnie później nastąpiła inwazja sowiecka.

Polityk cytowany przez agencję AP stwierdził, że to umowy podpisywane przez Wielką Brytanię, Francję i Polskę z Niemcami oraz pakt monachijski z 1938 roku „zachęciły” nazistów i utorowały drogę do rozpoczęcia światowego konfliktu. Zdaniem rosyjskiego polityka Związek Radziecki nie miał innego wyjścia, jak podpisać umowę z Niemcami po tym, jak mocarstwa zachodnie nie przyjęły propozycji Moskwy dotyczących sojuszu wojskowego.

