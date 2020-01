Szokujące słowa rosyjskiego polityka o historii. „Wmawianie dziś przez Polskę, że padła ofiarą…”

Aleksander Hinsztejn w programie „Politnawigator” przedstawił swoją wizję historii. Polityk partii Jedna Rosja stwierdził m.in., że „Piłsudski i Hitler podpisali, może nie z prawnego punktu widzenia, ale zaakceptowali układ, na mocy którego Żydzi z Polski i innych krajów Europy Środkowej mieli zostać wywiezieni do Afryki, a dokładniej na Madagaskar”.

– Wmawianie dziś przez Polskę, że padła ofiarą jakiegoś spisku tyranów (czyli paktu Ribbentrop-Mołotow) ma tyle wspólnego z prawdą, co mówienie, że Parlament Europejski ma cokolwiek wspólnego z demokracją – dodał polityk partii Jedna Rosja, którego słowa cytuje Onet. Aleksander Hinsztejn stwierdził także, że „Rosja nie powinna posypywać sobie głowy popiołem”, a Rosjanie „powinni być dumni z historii swojego kraju”.

Wypowiedź Władimira Putina

Przypomnijmy, to nie pierwszy werbalny atak na Polskę ze strony przedstawicieli Rosji. W drugiej połowie grudnia Władimir Putin spotkał się z przywódcami krajów byłego Związku Radzieckiego. Podczas przemówienia w ostrych słowach skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego będącą oceną wydarzeń prowadzących do wybuchu II wojny światowej. Prezydent Rosji odrzucił oskarżenia o to, że Pakt Ribbentrop-Mołotow przyczynił się do tego, że 1 września Niemcy zaatakowały Polskę, a nieco ponad dwa tygodnie później nastąpiła inwazja sowiecka.

Polityk cytowany przez agencję AP stwierdził, że to umowy podpisywane przez Wielką Brytanię, Francję i Polskę z Niemcami oraz pakt monachijski z 1938 roku „zachęciły” nazistów i utorowały drogę do rozpoczęcia światowego konfliktu. Zdaniem rosyjskiego polityka Związek Radziecki nie miał innego wyjścia, jak podpisać umowę z Niemcami po tym, jak mocarstwa zachodnie nie przyjęły propozycji Moskwy dotyczących sojuszu wojskowego.

