Marszałek Grodzki do Kłeczka z TVP: Pan dżentelmenem nie jest

Znany z pogoni za politykami opozycji i zupełnie odmiennego podejścia do przedstawicieli partii rządzącej Miłosz Kłeczek zapytał marszałka Grodzkiego o zdrowie dyrektorki jego gabinetu, uderzonej dzień wcześniej przez kamerę TVP. Grodzkiemu nie spodobał się sposób, w jaki pracownik mediów publicznych sformułował swoje pytanie. – Jeżeli w „Wiadomościach” wmawiacie, że to ona „zaatakowała” kamerzystę, a pan jej życzy powrotu do zdrowia, z przymrużeniem oka, to znaczy, że pan dżentelmenem nie jest – mówił.

Aby oddać brak obiektywizmu TVP, Grodzki posłużył się przykładem. – Niech pan sobie wyobrazi, że pana kamerzysta albo kamerzysta TVN-u uderzył, nie w w tłumie, co się zdarza, ale zbiegając ze schodów, uderzył dyrektorkę gabinetu marszałek Witek. Grzalibyście to przez miesiąc – powiedział. Marszałek Senatu podkreślił, że nie uważa, iż uderzenie Daszczyk przez kamerzystę było celowe. – Oczywiście, że to był przypadek – stwierdził. Mimo wszystko domagał się przeprosin od Kłeczka. – Nie będę o tym z panem dyskutował póki pan nie przeprosi – oświadczył.

„Ghost Busters” i „Gwiezdne Wojny”

W środę marszałek Grodzki odpowiadał też na ponawiane przez TVP pytania o korupcję. Stacja, powołując się na Henryka Osiewalskiego, pytała o 200 zł łapówki. – Co do zarzutów z zaświatów – był taki film „Ghostbusters”, a ja jako wielbiciel „Gwiezdnych Wojen” dowiedziałem się, że 10. epizod to będzie, że „dawno, dawno temu w odległej galaktyce znaleziono zeszyt, gdzie dziewczynka napisała, że w wieku 5 lat Tomek Grodzki, również mający 5 lat, wyrwał jej zęba mlecznego, bo o to prosiła, dała mu 2 zł, a on jej nie dał faktury”. Czy pan sobie zdaje sprawę z absurdów pana pytań? – mówił.

