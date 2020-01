Sławomir Nitras pokazał zdjęcie z córką. „Coś się kończy, ale coś się zaczyna”

Sławomir Nitras ma dwie córki. Jedna z nich – Natalia – skończyła właśnie 18 lat. Z tej okazji polityk Koalicji Obywatelskiej zamieścił ich wspólne zdjęcie na swoim profilu na Facebooku. „To dla nas bardzo ważny dzień. 18 lat temu urodziła się moja córeczka. Natalia jest od dzisiaj pełnoletnia. Coś się kończy. Ale coś się zaczyna. Dużo dobrego na dorosłe życie, Córuś” – napisał parlamentarzysta. Zdjęcie szybko stało się popularne w mediach społecznościowych. Pod postem posła Koalicji Obywatelskiej pojawiło się ponad 10 tysięcy reakcji i blisko 1400 komentarzy.

Sławomir Nitras w szpitalu

To jedno z pierwszych zdjęć posła po wyjściu ze szpitala. Sławomir Nitras trafił do niego na początku stycznia. W czwartek 2 stycznia około godziny 10 Sławomir Nitras miał polecieć samolotem z warszawskiego lotniska im. Fryderyka Chopina do Szczecina. Z informacji rzecznika portu lotniczego Piotra Rudzkiego wynika, że poseł Platformy Obywatelskiej stracił przytomność. – W samolocie do Szczecina pasażer stracił przytomność. Konieczna była interwencja służb ambulatoryjnych – poinformował.

Dzień później polityk PO zamieścił wpis na swoim profilu na Twitterze, w którym skomentował swój stan zdrowia. „Wszystkich, którzy się martwią,piszą,dzwonią spieszę poinformować, że jestem pod świetną opieką w szpitalu. Mam nadzieję szybko wyjść i wrócić do zdrowia. Z całego serca dziękuje wszystkim za wsparcie i troskę. Proszę o wybaczenie, że przez najbliższe dni nie będę odbierał telefonu” – przekazał Sławomir Nitras.

