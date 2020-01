Senat debatował o ustawach sądowych. „Mam wrażenie, że nam Polakom mniej wolno”

Zbigniew Ziobro w swoim senackim wystąpieniu przytoczył dawne wypowiedzi prof. Andrzeja Rzeplińskiego i Jerzego Stępnia na temat KRS i korporacji sędziowskiej. – Poprzednia KRS działała tajnie. Nikt nie mógł sprawdzić jak wyglądały wyniki głosowań. Niemal regułą było tam to, że sędziowie proponowani do stanowisk przechodzili jednogłośnie. Dziś przechodzą jednym głosem po burzliwych sporach. O czym to świadczy? – pytał minister sprawiedliwości.

– Warto zastanowić się nad taką oto refleksją, która gdzie indziej upatruje głównej przyczyny problemu polskiego sądownictwa – nie w procedurach, nie w pieniądzach, ale w rozrośniętej, rozbuchanej korporacji, która stała się korporacją działającą niczym państwo w państwie, która znalazła się poza jakimkolwiek mechanizmem kontroli demokratycznej – mówił Zbigniew Ziobro w trakcie debaty w Senacie na temat tzw. ustawy kagańcowej. Jego zdaniem, sędziowie pozbawienie kontroli, wyżej przedkładali interesy egoistyczne i korporacyjne nad interesy całego społeczeństwa.

„My Polacy nie możemy zgodzić się na takie myślenie”

– Problem nie tkwi w tym, że są czarne owce (...), ale w tym co powiedział prof. Rzepliński o "mechanizmach korporacyjnego egoizmu". Nie dziwi mnie, że taka zajadłość kierowana jest w stronę Izby Dyscyplinarnej. Dziwi mnie, że ta część środowiska demokratycznego, która tak trafnie diagnozowała problem, dziś protestuje. Słyszę, że nasze rozwiązania są sprzeczne z modelem europejskim. Problem polega na tym, że ten argument jest wciskaniem ludziom kitu – stwierdził Zbigniew Ziobro.

– Mam takie nieodparte wrażenie, że nam Polakom mniej wolno. Niemcom wolno, Holendrom wolno, Szwedom wolno. Mamy się godzić na tego rodzaju retorykę, żeby budowano dwie kategorie obywateli Unii Europejskiej? Znamy z historii takie akcenty, że jednym było wolno więcej, innym mniej. My Polacy nie możemy zgodzić się na takie myślenie, pomni na historię. Zarzut o tym, że nasze rozwiązania są sprzeczne ze standardami europejskimi jest czysto demagogiczny – podkreślił minister sprawiedliwości.

Senat będzie kontynuował prace nad nowelą ustaw sądowych w czwartek od godz. 10. Porządek obrad został zmieniony na wniosek rządu.

