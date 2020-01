PiS odwołał Magdalenę Biejat z szefowania komisji. „Wielu członków nie miało wiedzy, kim jest”

W imieniu wnioskodawców przedstawicielka PiS powołała się na umowę między klubami, która jej zdaniem dotyczyła „podziału funkcji, a nie obsady personalnej” . – Kandydaturę Magdaleny Biejat zgłosił Włodzimierz Czarzasty. Pani poseł jest posłem po raz pierwszy i wielu członków komisji nie miało wiedzy, kim jest pani Magdalena Biejat – tłumaczyła. Wyjaśniła przy tym, że przedstawiciele partii rządzącej poparli w większości kandydaturę Biejat, „chcąc dotrzymać ustaleń” .

Podniosła też argument, że przedstawicielka Lewicy nie ma doświadczenia parlamentarnego. Magdalenie Biejat zarzucono też „absolutny brak aktywności przez cztery tygodnie”, który zdaniem członków PiS „odbije się na sprawnym działaniu komisji” . Przedstawicielka PiS przywołała też kilka działań przewodniczącej komisji, które – w ocenie posłów PiS – pokazują, że Magdalena Biejat nie nadaje się na to stanowisko. Oprócz argumentów takich jak wprowadzenie pod obrady projektu Lewicy bez opinii merytoryczno-prawnej Biura Analiz Sejmowych, pojawił się też argument, że zwołanie posiedzenia na piątek 17 stycznia na godz. 15 to przejaw „celowego utrudnienia posłom obecności na posiedzeniu komisji” . PiS wnioskował, by na miejsce Biejat powołać Urszulę Rusecką.

Lewica broni Biejat

Koleżanki z klubu bronił Stanisław Gawkowski. Dowodził, że komisja spotyka się niemal najczęściej spośród wszystkich w Sejmie – 10 razy od początku kadencji. – Twierdzenie, że prace komisji nie były realizowane, to oszczerstwa i kłamstwa, które w budynku Sejmu nie powinny padać – mówił.

– Usłyszałem, że PiS chce wybierać Lewicy, kto ma być przewodniczącym. Za Magdą Biejat stoją ponad 2 miliony wyborców Lewicy – bronił Magdaleny Biejat Adrian Zandberg. Jeden z liderów partii Razem wskazał, że PiS łamie ustalenia międzyklubowe, składając taki wniosek. – Nie przeszkadzają wam neoliberałowie, a przeszkadza wam prospołeczna Magdalena Biejat. Odrzucając projekt 1600 zł pokazujecie, że się boicie i nie słuchacie strony społecznej – dodał Zandberg. Zarzucił przy tym posłom PiS, że ich zachowaniem steruje Grzegorz Braun. – Żeby było śmieszniej, to nie prezes Kaczyński, ale pan Grzegorz Braun siedzi w waszych głowach. Zastanawiam się, czy jak pan Grzegorz Braun będzie kazał wam przygotowywać projekty ustaw cyrylicą, to czy wy to zrobicie? – pytał.

Włodzimierz Czarzasty zdradził, że w ramach ustaleń międzyklubowych ustalano nie tylko podział stanowisk, ale też konkretne nazwiska osób, którym mają przypaść w udziale funkcje przewodniczących komisji. – Czy wy pierwszy raz w życiu jesteście na komisji sejmowej? Jeżeli głosowaliście za Magdaleną Biejat nie wiedząc, za kim głosujecie, to bardzo źle o was świadczy – mówił szef SLD. – Boicie się słuchać o mieszkalnictwie, o sprawach socjalnych, o śmieciówkach. Mówicie, że jesteście jedyną prosocjalną siłą. Lewica jest waszym głosem sumienia – zarzucił politykom PiS Czarzasty.

– Macie problem z przewodniczącą Magdaleną Biejat– mówił Maciej Gdula. – Nie pasuje wam osoba, która mówi o prawach kobiet i jednocześnie jest za sferą socjalną. Nie pasuje wam szczęśliwa matka i żona, która jednocześnie mówi o tym, że rodzinie nie zagraża społeczność LGBT – dodawał.

Biejat odwołana

Magdalena Biejat stwierdziła na zakończenie, że wniosek o jej odwołanie jest „wyrazem słabości” PiS-u.

Za przyjęciem wniosku o odwołanie przewodniczącej komisji opowiedziało się 19 osób (posłowie PiS i Grzegorz Braun), przeciw było 12 posłów. Przedstawiciele Lewicy demonstracyjnie opuścili salę posiedzeń. Głosami 18 parlamentarzystów na nową przewodniczącą wybrana została Urszula Rusecka.

