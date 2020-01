Brexit. 900 tys. obywateli UE wciąż nie złożyło wniosku o status osoby osiedlonej

31 stycznia to symboliczna data wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jak podaje The Guardian, szacuje się, że około 900 tysięcy obywateli z krajów należących do Wspólnoty, którzy przebywają na terytorium Wielkiej Brytanii, nie złożyło jeszcze wniosku o przyznanie statusu osoby osiedlonej. Ze statystyk z grudnia 2019 roku, które zostały przedstawione przez Home Office, wynika także, że nieco ponad 2,7 mln obywateli UE złożyło wspomniany wniosek. Status osiedlonego to specjalna kategoria imigracyjna utworzona dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

Co ciekawe, jeżeli Boris Johnson przypieczętuje „umowę handlową, wnioski będzie można składać do 1 czerwca 2021 roku”. Jak zaznacza The Guardian, chociaż liczby pokazują ogromną popularność, którą cieszy się program, to wskazują również, jak wielkie zadanie wciąż czeka departament rządu Wielkiej Brytanii odpowiedzialny za politykę imigracyjną.

„Hojna oferta”

Chociaż nie ma oficjalnych danych na temat liczby obywateli Unii Europejskiej, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, szacuje się, że wynosi ona od 3 do 3,6 mln – podaje The Guardian. – Zrobiliśmy więcej niż inne państwa członkowskie UE, aby wesprzeć obywateli UE i nadszedł czas, aby inne kraje złożyły tak samo hojną ofertę milionom obywateli Wielkiej Brytanii, którzy wśród nich mieszkają – powiedział minister bezpieczeństwa Brandon Lewis.

Czytaj także:

Duma Państwowa zdecydowała. Michaił Miszustin nowym premierem Rosji