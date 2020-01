Grodzki chce przełożyć głosowania. Karczewski: Zgody PiS nie będzie

Tomasz Grodzki poinformował, że w piątek 17 stycznia senatorowie zagłosują tylko nad uchwałą wyrażającą solidarność z narodem australijskim, natomiast inne senackie głosowania odbędą się w poniedziałek 20 stycznia.

W rozmowie z dziennikarzami Grodzki przekazał, że wśród ustaw, którymi jeszcze nie zajęli się senatorowie, jest ustawa w sprawie ASF (afrykańskiego pomoru świń). Ponadto w Senacie zaplanowano jeszcze debatę nad ustawą o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej. Pozostaną też uchwały okolicznościowe oraz wybór członków KRS-u.

W odpowiedzi wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski na Twitterze przekazał, że klub PiS nie zgodzi się na przesunięcie głosowań z piątku na poniedziałek. „Szanowny Panie Marszałku Grodzki czy to nowa tradycja powiadamiania senatorów i opinii publicznej o Pana decyzjach?” – pytał. „Jutro jest konwent seniorów o 8:45. Tą drogą informuję Pana, że Klub PiS na to się nie zgodzi. Poniedziałek to dzień na spotkania z Wyborcami” – dodał Karczewski.

