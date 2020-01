Grodzki zmienił zdanie. Senat dzisiaj zagłosuje nad „ustawą represyjną”

Przypomnijmy, w czwartek marszałek Senatu stwierdził, że w piątek 17 stycznia senatorowie zagłosują tylko nad uchwałą wyrażającą solidarność z narodem australijskim, natomiast inne senackie głosowania – w tym to dotyczące ustawy dyscyplinującej sędziów – odbędą się w poniedziałek 20 stycznia. Temu zaoponował wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, który na Twitterze napisał, że PiS nie zgodzi się na przesunięcie głosowań.

W piątek wznowione zostało posiedzenie w Senacie, a jeszcze przed tym marszałek Tomasz Grodzki poinformował, że „Konwent Seniorów podjął jednoznaczną decyzję, że senatorowie chcą zakończyć obrady dzisiaj do 22” . Na pytanie dziennikarzy o to, dlaczego wcześniej informował, że głosowania zostaną przełożone na poniedziałek, marszałek Senatu odpowiedział, że „to były przypuszczenia” . – Snuliśmy różne scenariusze – przekazał.

Poprawki do ustawy

Tymczasem senator Porozumienia Józef Zając zapowiedział złożenie poprawek do ustawy dyscyplinującej sędziów. Jak poinformował, są one „zgrupowane w pięciu zestawach i wszystkich jest 15” . – Myślę, że one przyczynią się do pewnego złagodzenia wymowy niektórych przepisów. Również są przychylne grupie sędziowskiej – stwierdził. Zając argumentował, że poprawki uwzględniają nie tylko zasady Konstytucji, ale również „ratyfikowane umowy międzynarodowe, zarówno w postępowaniu dyscyplinarnym, jak i postępowaniach związanych z działalnością orzeczniczą sądów” .

– Poprawki nasze uwzględniają prawa człowieka, gwarantowane w Konstytucji i ratyfikowanych konwencjach praw człowieka. Wzmacniają one gwarancje sędziowskiej niezawisłości poprzez rozszerzenie składu orzekającego o uchylenie immunitetu sędziemu w pierwszej instancji do dwóch sędziów SN i ławnika, a w drugiej do trzech sędziów i dwóch ławników. Dlatego też proszę o przyjęcie poprawek do projektu – mówił.

