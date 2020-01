Porozumienie składa poprawki do „ustawy kagańcowej”. „Przyczynią się do pewnego złagodzenia wymowy…”

– Chcemy by ustawy dotyczące sądownictwa były fundamentem w oparciu, o który będą wydawane stabilne i mądre wyroki w rozsądnym czasie. Dlatego Porozumienie pracuje i będzie pracować nad zagadnieniami związanymi z reformą sądownictwa. Dlatego też składamy poprawki, które uwzględniają nie tylko zasady Konstytucji, ale również ratyfikowane umowy międzynarodowe, zarówno w postępowaniu dyscyplinarnym, jak i postępowaniach związanych z działalnością orzeczniczą sądów – powiedział Józef Zając.

„Myślę, że one przyczynią się do pewnego złagodzenia wymowy niektórych przepisów”

– W postępowaniu dotyczącym obowiązku sędziów wskazania przynależności do stowarzyszeń widzimy dążenia do transparentności. Poprawki nasze uwzględniają prawa człowieka, gwarantowane w Konstytucji i ratyfikowanych konwencjach praw człowieka. Wzmacniają one gwarancje sędziowskiej niezawisłości poprzez rozszerzenie składu orzekającego o uchylenie immunitetu sędziemu w pierwszej instancji do dwóch sędziów SN i ławnika, a w drugiej do trzech sędziów i dwóch ławników – wyjaśniał szczegółowo w dalszej części wypowiedzi. Senator Porozumienia poinformował, że złożył poprawki, które są „zgrupowane w pięciu zestawach i wszystkich jest 15”. – Myślę, że one przyczynią się do pewnego złagodzenia wymowy niektórych przepisów. Również są przychylne grupie sędziowskiej – stwierdził.

Głosowanie nad ustawą kagańcową

Konwent seniorów zdecydował, że senatorowie chcą zakończyć obrady w piątek do godziny 22:00. W rozmowie z dziennikarzami marszałek Senatu Tomasz Grodzki podkreślił, że „ma nadzieję, że im się uda”. Odnosząc się do wcześniejszych zapowiedzi, jakoby głosowania miały zostać przesunięte na poniedziałek, stwierdził, że „to były przypuszczenia”.

Czytaj także:

Stanisław Karczewski reaguje na oskarżenia posłów KO. „Znów nakłamali dzisiaj na mój temat”