TVP nielegalnie finansowała PiS? Adam Szłapka składa zawiadomienie do prokuratury

„Niniejszym zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na nielegalnym finansowaniu partii Prawo i Sprawiedliwość oraz nielegalnym finansowaniu kampanii wyborczej komitetu wyborczego utworzonego przez tę partię w wyborach do Sejmu i Senatu 2019 roku poprzez nieodpłatne świadczenie usług reklamowych na rzecz partii i komitetu wyborczego przez Telewizję Polską S.A. dalej jako »TVP«, tj. realizacji znamion czynów zabronionych określonych w art. 49c ustawy o partiach politycznych i art. 507 kodeksu wyborczego” – napisał Adam Szłapka w dokumencie skierowanym do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście. „Nie ulega wątpliwości, że w kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu 2019 roku TVP działała jednoznacznie i konsekwentnie na rzecz jednej partii tj. Prawa i Sprawiedliwości” – czytamy w obszernym uzasadnieniu.

„Nie damy się zastraszyć”

Do zarzutów skierowanych w stronę Telewizji Polskiej odniósł się Jarosław Olechowski, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. „Inwektywy, fałszywe oskarżenia, szczucie. Trwa polityczna kampania pogardy, której celem jest zniszczenie wolnych mediów w Polsce. Nie damy się zastraszyć!” – napisał na Twitterze.

