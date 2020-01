Andrzej Duda: Nie będą nam w obcych językach narzucali, jak mają być prowadzone polskie sprawy

– Sędziowie jako przedstawiciele władzy państwowej są sługami społeczeństwa, nie odwrotnie. To oni ponoszą odpowiedzialność za to jak wymiar sprawiedliwości jest postrzegany. Jeżeli ktoś patrzy na społeczne oceny i widzi, że ponad 80 proc. ocenia go fatalnie, to państwo sędziowie powinni spojrzeć na siebie i strukturę, którą tworzą – stwierdził Andrzej Duda. – Jakoś dziwnym trafem te sędziowskie elity, same siebie nazywające kastą, co woła o pomstę do nieba, nie pokazały na przestrzeni ostatnich lat żadnego konstruktywnego programu naprawy wymiaru sprawiedliwości – podkreślił prezydent.

„Przede wszystkim tu jest Polska”

W dalszej części wystąpienia Andrzej Duda zwrócił się bezpośrednio do uczestniczących w spotkaniu. – Proszę państwa, byście na to zwracali uwagę. Próbują nam dzisiaj to nasze prawo do posiadania uczciwego, dobrego wymiaru sprawiedliwości, do jego naprawy na wszystkie sposoby odebrać. Nie pozwólmy na to, aby inni decydowali za nas. My, Polacy mamy prawo sami decydować o sobie i swoich prawach. Po to walczyliśmy o demokrację – stwierdził prezydent. – I powiem bardzo mocno: jestem prezydentem RP, powiem tak. Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy. (…) Tu jest Unia Europejska. Tak, oczywiście. I bardzo się z tego cieszymy, że jest. Ale przede wszystkim tu jest Polska – dodał.

Czytaj także:

Mocne słowa Biedronia do Szydło po debacie w PE. „Pani siedzi. Przepraszam, będzie siedziała”