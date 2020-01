Ostry komentarz Donalda Tuska. Szef EPL zwrócił się do wyborców Prawa i Sprawiedliwości

W piątek 17 stycznia Senat odrzucił w głosowaniu tzw. ustawę kagańcową. To jednak nie oznacza, że nie zostanie ona przyjęta – o jej dalszych losach ponownie zadecyduje Sejm. Zmiany m.in. w wymiarze sprawiedliwości w ostrych słowach skomentował na Twitterze Donald Tusk. „Wyprowadzają Polskę z Unii, niszczą sądy, by bezkarnie kraść, szczują jednych Polaków przeciw drugim” – napisał przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej komentując działania partii rządzącej. „Głosujesz na nich? Masz prawo. Ale nie masz prawa dłużej udawać, że tego nie widzisz. Bo widzisz” – dodał polityk.

„Mogę zedrzeć maskę obiektywnego nudziarza”

Donald Tusk już wcześniej zapowiadał, że ma zamiar bardziej zaangażować się w sprawy Polski. Szef EPL przyznał, że „funkcja szefa Rady Europejskiej nakładała bardzo poważne ograniczenia o charakterze politycznym”. –Teraz, w tej nowej roli będę na realnym froncie walki. Będę uczestniczył w wielu wyborach w wielu krajach europejskich, bo to jest też moje zadanie, żeby wspierać w kampaniach wyborczych partie z naszej rodziny politycznej. Siłą rzeczy mogę zedrzeć maskę obiektywnego nudziarza i mówić to, co się myśli. Jestem szczęśliwy, że będę mógł o wiele dosadniej mówić to, co myślę na temat tego, co się dzieje w Polsce i w całej Europie – podkreślał.

