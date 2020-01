Hołownia ujawnił nazwisko jednego ze swoich doradców. „Jestem dumny, że mogę z nim współpracować”

„Najczęściej zadawane pytanie na mój temat: kto stoi za Szymonem Hołownią? Odpowiadam. Jest nas wielu” – napisał Szymon Hołownia. „Dziś przedstawiam Wam Piotra Kuczyńskiego. O pieniądzach, budżetach i finansach wie on wszystko. Państwo solidarnego dobrobytu, stabilnych warunków dla gospodarki, mądrego zarządzania wspólną kasą, tak by nie przejeść wszystkiego dziś i zostawić coś dla naszych dzieci – koordynowany przez niego zespół moich doradców gospodarczych dowiedzie, że to może się wreszcie stać, że to może się udać” – podkreślił. Kandydat na prezydenta zapowiedział ponadto, że „kolejne karty” odsłoni w przyszłym tygodniu.

Jak przypomina portal money.pl, Piotr Kuczyński pracował przez ostatnie 13 lat jako główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion, należącego do banku Pekao. Kuczyński stracił pracę na początku maja 2019 roku za krytyczne wypowiedzi dotyczące demontażu systemu OFE.

