Prof. Staniszkis: Kaczyński chce wycofać się z reformy sądownictwa

Według prof. Jadwigi Staniszkis, próba zreformowania sądów przez PiS, to jeden z największych błędów Jarosława Kaczyńskiego. – Kaczyński chce zatrzymać złe zmiany, nie niszcząc przy tym swojego autorytetu i opinii o tych, którzy są wykonawcami zmian. To dla niego przełomowy moment – oceniła. – Szacunek dla demokracji wymaga zrobienia kroku do tyłu i powrotu do rządów prawa – dodała.

Prof. Staniszkis mówiła, że prezes Jarosław Kaczyński wróci do aktywnej polityki, gdy upora się z problemem z kolanem. Oceniła, że „na emeryturę się nie wybiera” bo „polityka to całe jego życie” . Dodała przy tym, że Kaczyński to „człowiek wybitny, ale głęboko nieszczęśliwy” . – Szkodzą mu traumatyczne przeżycia. Zmarnował swoje możliwości, mógł zrobić więcej dobrych rzeczy. Wpadł w pułapkę rozpaczy i próbuje się z niej wydobyć. Widzę, jak doskwiera mu wewnętrzne załamanie. Nie ma przyjaciół w PiS, nie ma też gdzie odejść. Stracił brata, matkę, kiedyś – narzeczoną. Polityka jest dla niego wszystkim – mówiła socjolog.

