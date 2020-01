Mazurek odpowiada Tuskowi. „Żałosne konwulsje lipnego moralisty i politycznego obłudnika”

W piątek głośnym echem odbiło się wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy, który na spotkaniu z mieszkańcami Zwolenia mówił między innymi o reformie sądownictwa, krytykując sędziów. – Jakoś dziwnym trafem te sędziowskie elity, same siebie nazywające kastą, co woła o pomstę do nieba, nie pokazały na przestrzeni ostatnich lat żadnego konstruktywnego programu naprawy wymiaru sprawiedliwości. Mało, nie potrafili wyciągnąć żadnych konsekwencji dyscyplinarnych w sytuacjach oczywistych. Mówiłem o tym wielokrotnie – podkreślił prezydent.

Duda: Przede wszystkim tu jest Polska

Andrzej Duda skrytykował też zainteresowanie organów Unii Europejskiej i Rady Europy reformami sądownictwa wdrażanymi przez PiS. – Próbują nam dzisiaj to nasze prawo do posiadania uczciwego, dobrego wymiaru sprawiedliwości, do jego naprawy na wszystkie sposoby odebrać. Nie pozwólmy na to, aby inni decydowali za nas. My, Polacy mamy prawo sami decydować o sobie i swoich prawach. Po to walczyliśmy o demokrację – stwierdził prezydent. – I powiem bardzo mocno: jestem prezydentem RP, powiem tak. Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy. (…) Tu jest Unia Europejska. Tak, oczywiście. I bardzo się z tego cieszymy, że jest. Ale przede wszystkim tu jest Polska – dodał.

Tusk: Wyprowadzają Polskę z Unii, niszczą sądy

W reakcji na piątkowe wydarzenia: wystąpienie prezydenta i zablokowanie przez Senat nowelizacji ustaw sądowych, przez zainteresowanych i część mediów określanych jako „ustawa dyscyplinująca” czy „ustawa kagańcowa” , Donald Tusk zamieścił wpis na Twitterze. „Wyprowadzają Polskę z Unii, niszczą sądy, by bezkarnie kraść, szczują jednych Polaków przeciw drugim. Głosujesz na nich? Masz prawo. Ale nie masz prawa dłużej udawać, że tego nie widzisz. Bo widzisz” – napisał.

Mazurek: Żałosne konwulsje

Słowa byłego premiera skomentowała europosłanka PiS Beata Mazurek. „Żałosne konwulsje lipnego moralisty i politycznego obłudnika. Kłamca, który jak się pomyli, to może powie prawdę”– skwitowała. „Tusk pisze o szczuciu, dzieleniu, złodziejstwie - powinien spojrzeć w lustro, to zobaczy idealnego adresata. Na szczęście jego polityczne znaczenie, to już tylko prymitywne wpisy” – dodała.

