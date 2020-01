„Wtedy, nagle, boom”. Trump opowiedział o zabiciu gen. Sulejmaniego

Donald Trump spotkał się z bogatymi Republikanami w piątek w swojej posiadłości w Mar-a-Lago na Florydzie. Podczas uroczystej kolacji odniósł się do zabicia gen. Kasema Sulejmaniego. – Mówił złe rzeczy o naszym kraju. Ile mieliśmy słuchać tego gów***? – pytał.

Stacja CNN zwraca uwagę, że Donald Trump nie opisał Sulejmaniego jako bezpośredniego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych. Stwierdził jednak, że był to „znany terrorysta” , który był „na liście USA” i „miał przebywać w swoim kraju” , jednak w planach mieć podróże do innych państw. Prezydent Stanów Zjednoczonych żartował, że zamach na Irańczyka był właściwie promocją „dwa w cenie jednego” , bo przy okazji zginął też przywódca szyickiej bojówki Kataib Hezbollah Abu Mahdi al-Muhandis. Trump jednak omyłkowo nazwał go przywódcą Hezbollahu.

Prezydent USA mówił, że słuchał wojskowych, którzy przekazywali mu dokładne informacje na temat tego, co dzieje się na miejscu. „Są razem, proszę pana” ; „Sir, mają dwie minuty i 11 sekund. Bez emocji” ; „2 minuty i 11 sekund, aby żyć, proszę pana” ; „Są w samochodzie, są w opancerzonym pojeździe” ; „Sir, mają w przybliżeniu jedną minutę życia, sir. 30 sekund. 10, 9, 8.”.. – opowiadał prezydent USA. „Wtedy, nagle, boom” – kontynuował. „Zginęli, proszę pana” – dodał. „Zapytałem, gdzie jest ten facet. To była ostatnia rzecz, jaką usłyszałem” – stwierdził.

Czytaj także:

Emmanuel Macron przyjedzie do Polski. Podano datę