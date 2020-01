Apel Lecha Wałęsy. Wzywa do „odstawienia obecnie urzędujących w obrębie władz”

Noblista opublikował swój apel na Facebooku w niedzielę 19 stycznia. Lech Wałęsa zwraca się do „wszystkich ludzi walczących i budujących w 1980 roku Solidarność, patriotów polskich” . Apeluje do nich o pomoc w jak najszybszym odsunięciu obecnie rządzących od władzy. „To, co wyprawiają i jak to wyprawiają, to jest niszczenie naszych osiągnięć, to jest przeciw interesowi Ojczyzny” – pisze.

Wałęsa wskazuje na obszary, w których jego zdaniem występuje szczególne zagrożenie i punktuje osoby za nie odpowiedzialne. „Chcą przejąć sądy, by nie dać się rozliczyć za nadużycia w każdej możliwej dziedzinie. To co głosi prezydent Duda, to co głosi premier Morawiecki, Ziobro i polityk Rydzyk w wielu dziedzinach to perfidna manipulacja i kłamstwa” – przekonuje.

„Mam nadzieję, że rodacy nie nabiorą się, i kartką wyborczą to załatwimy, i o to Was proszę, jeśli nie, to spotkamy się na kryterium ulicznym” – kończy Lech Wałęsa.

