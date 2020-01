„To ewenement”. Karczewski komentuje zamieszanie wokół tzw. ustawy kagańcowej

W czwartek 9 stycznia Tomasz Grodzki po spotkaniu z Komisją Wenecką poinformował, że opinia w sprawie tzw. ustawy kagańcowej ma zostać wydana w trybie pilnym. Po kilku dniach Komisja Wenecka przedstawiła 14-stronicowy dokument poświęcony najnowszym zmianom w polskim sądownictwie. Dokument jest krytyczny wobec nowelizacji ustaw sądowych. W piątek 17 stycznia Senat odrzucił przyjętą przez Sejm tzw. ustawę kagańcową.

„To ewenement”

– Posłowie Prawa i Sprawiedliwości będą głosowali za odrzuceniem poprawek Senatu w sprawie ustawy o sądach – zapowiedział w „Sygnałach dnia” Stanisław Karczewski. Polityk prognozował, że przerwanie prac nad wprowadzeniem planowanych zmian doprowadzi do chaosu. Karczewski zauważył także, że po raz pierwszy w 31-letniej historii Senatu zdarzyło się, że proces legislacyjny został wyniesiony poza granice Polski. – To ewenement – ocenił na antenie Programu I Polskiego Radia. – Przede wszystkim powinniśmy we własnym gronie rozmawiać o naszych polskich sprawach. Tutaj jest ograniczanie naszej suwerenności. To Polacy powinni tworzyć prawo w Polsce w oparciu o przepisy, o konstytucje, ramy prawne – skomentował ostatnie wydarzenia Stanisław Karczewski.

Czytaj także:

Klaudia Jachira zaprasza na obiad. Przedstawiła „lewackie menu”