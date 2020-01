Ostre spięcie między Jakubiakiem a Winnickim. „Nie chcę z Wami dwoma mieć jakiejkolwiek współpracy"

– Nie traktuję wyborów prezydenckich jako happeningu. Jak można tak traktować Rzeczpospolitą, serwując kandydata, który niczego w życiu nie osiągnął? Przez czterdzieści lat nie osiągnął dosłownie niczego. Pytam się, co on chce zaproponować Polsce? Doświadczenie wynikające z książek? Myślę, że byli kandydaci, którzy mogli wziąć udział — ocenił Marek Jakubiak w rozmowie z wpolityce.pl. W ten sposób polityk odpowiedział na pytanie, jak ocenia kandydaturę Krzysztofa Bosaka.

„Próbuje żałośnie rozgrywać sukces Krzysztofa Bosaka”

„Marek Jakubiak, który zrezygnował z 1. miejsca na liście Konfederacji w Warszawie w wyborach do Sejmu jest niewątpliwym zwycięzcą politycznej edycji nagrody Darwina w 2019. Mimo to wyciągnęliśmy rękę z propozycją udziału w prawyborach prezydenckich. Nie miał odwagi, odmówił” – napisał Robert Winnicki na Twitterze. „Teraz próbuje żałośnie rozgrywać sukces Krzysztofa Bosaka licząc na rozbicie Konfederacji. Sukces G. Brauna czy A. Dziambora też próbowałby przeciw nam rozgrywać” – dodał w kolejnym wpisie. „Marku, dwie informacje: 1. Nie uda Ci się. 2. Darwina 2020 nie zdobędziesz, to jest do wygrania tylko raz w życiu” – napisał Robert Winnicki, zwracając się bezpośrednio do Jakubiaka.

Marek Jakubiak nie zostawił sprawy bez odpowiedzi. „Czy Tobie i Bosakowi nie przyszło do głowy, że po prostu nie chcę z Wami dwoma mieć jakiejkolwiek współpracy. Musiałbym ciągle oglądać się za siebie. Tak jak teraz robi Korwin” – napisał na Twitterze.

