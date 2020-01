Andrzej Duda powołał nowych członków PKW. „Wasza rola jest fundamentalna”

Akty powołania wręczone zostały przez prezydenta podczas uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim w poniedziałek 20 stycznia. Na prośbę Andrzeja Dudy na początku spotkania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w niedzielę sędziego TK Grzegorza Jędrejka. Prezydent powołał w skład Państwowej Komisji Wyborczej:

Ryszarda Balickiego

Zbigniewa Cieślaka

Liwiusza Laskę

Dariusza Lasockiego

Sylwestra Marciniaka – sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego

Macieja Miłosza

Arkadiusza Damiana Pikulika

Konrada Składowskiego

Wojciecha Sycha – sędziego Trybunału Konstytucyjnego

– Państwowa Komisja Wyborcza gwarantuje wszystkie prawa wyborcze w znaczeniu ich rzeczywistego funkcjonowania, dba o to, by wybory odbyły się jak należy, a przede wszystkim pilnuje tego i przeprowadza cały proces głosowania i pilnuje, by wynik jak najszybciej, jak najrzetelniej został ustalony i dotarł do opinii publicznej. Jest to więc rola w ustroju demokratycznym absolutnie fundamentalna, związana z niezwykłą odpowiedzialnością – podkreślił prezydent.

Czytaj także:

Kongresmeni USA apelują do prezydenta Dudy. „To krok w tył dla Polski”