Lech Wałęsa pisze do prezydenta Dudy: Zabraniam panu…

Lech Wałęsa we wpisie na Twitterze zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Andrzeja Dudy. „Panie Prezydencie Duda, jako współtwórca i przewodniczący od zarania do odejścia na urząd prezydenta zabraniam Panu powoływać się na Solidarność” – napisał.

W sobotę, 18 stycznia 2020 roku, w katowickim Spodku odbyła się Karczma Piwna Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Podczas wydarzenia głos zabrał m.in. Andrzej Duda. – Niezależnie, jaka jest władza, życzę, żeby związek zawsze był samorządny i niezależny. Rzetelna obrona praw pracowników jest istotna. Z góry chce zapowiedzieć, że chciałbym, żeby ten rok był wyjątkowy. Solidarność to największy ruch społeczny w Europie, jak i na świecie. Do wolności dążył i tą wolność uzyskał. Zdobył ją w sposób pokojowy, bez użycia broni. To jest wielkie zwycięstwo – powiedział prezydent. „Zabraniam Panu powoływać się na Solidarność” Do słów Andrzeja Dudy odniósł się Lech Wałęsa w mediach społecznościowych. „Panie Prezydencie Duda, jako współtwórca i przewodniczący od zarania do odejścia na urząd prezydenta zabraniam Panu powoływać się na Solidarność” – napisał Lech Wałęsa na Twitterze. W dalszej części wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych były prezydent napisał, co zarzuca urzędującej głowie państwa. „Za postawę jaką Pan prezentuje, burzenie trójpodziału władz o który Solidarność walczyła, łamanie Konstytucji, manipulacje” – napisał Lecha Wałęsa. Czytaj także:

