Czarzasty broni Żukowskiej. „Każdy ma swoją wrażliwość”

– Po pierwsze, rodzinie sędziego TK Grzegorza Jędrejka składam kondolencje. Jeżeli chodzi o komentarz, to każdy ma swoją wrażliwość. Jestem pewien tego, że pani Żukowska nie miała nic złego na myśli w kontekście rodziny czy osoby. Różne są skojarzenia i komentarze – stwierdził Włodzimierz Czarzasty na antenie Polsat News.

Szef SLD odniósł się również do słów Patryka Jakiego, który stwierdził, że Anna Żukowska powinna złożyć mandat. – Chciałbym poradzić Patrykowi Jakiemu, żeby tak strasznie się nie unosił. Pamiętam jego wypowiedzi, po których powinien tysiąc razy już oddać mandat jako wicemarszałek i jako poseł. Podłością nazywam to, co Patryk Jaki zrobił polskiemu wymiarowi sprawiedliwości – wyjaśnił.

Klątwa dublera

W niedzielę 19 stycznia Polska Agencja Prasowa podała informację o śmierci sędziego Trybunału Konstytucyjnego Grzegorza Jędrejka. Sędzia, który w TK zasiadał od 2017 roku, zmarł w wieku 46 lat. Wiadomość skomentowała rzecznik SLD Anna Maria Żukowska. Posłanka Lewicy stwierdził, że „to wygląda na Klątwę Dublera”. Jej słowa oburzyły innych użytkowników Twittera.

„To jest ta słynna wrażliwość Lewicy? Nie wstyd Pani?” – napisał jeden z komentujących. „Myślę, że za chwilę Włodzimierz Czarzasty każe Pani za to przeprosić. I będę z satysfakcją czytał Pani wypociny »ja żartowałam«, »zostałam źle zrozumiana«, »osoby urażone nie powinny czuć się urażone«” – czytamy w kolejnym komentarzu. „Kolejne dno przebite” – skwitował inny internauta.

Czytaj także:

Czarzasty: Wchodzimy do drugiej tury i roznosimy Dudę na kawałki