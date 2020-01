Andrzej Duda w wywiadzie dla izraelskiej telewizji: Prezydent Putin rozpowszechnia kłamstwa historyczne

– Jeżeli chodzi o tamte fakty, jeśli chodzi o rozpoczęcie II wojny światowej, tak, no niestety przykro mi to powiedzieć, ale prezydent Putin z całą pewnością świadomie rozpowszechnia kłamstwa historyczne – powiedział Andrzej Duda w wywiadzie izraelskiej telewizji publicznej. – Chce w ten sposób, próbuje w ten sposób wymazać odpowiedzialność Rosji stalinowskiej za rozpoczęcie II wojny światowej wspólnie z hitlerowskimi Niemcami – ocenił prezydent Polski.

Przypomnijmy – w drugiej połowie grudnia Władimir Putin spotkał się z przywódcami krajów byłego Związku Radzieckiego. Podczas przemówienia w ostrych słowach skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego będącą oceną wydarzeń prowadzących do wybuchu II wojny światowej. Prezydent Rosji odrzucił oskarżenia o to, że Pakt Ribbentrop-Mołotow przyczynił się do tego, że 1 września Niemcy zaatakowały Polskę, a nieco ponad dwa tygodnie później nastąpiła inwazja sowiecka. Polityk cytowany przez agencję AP stwierdził, że to umowy podpisywane przez Wielką Brytanię, Francję i Polskę z Niemcami oraz pakt monachijski z 1938 roku „zachęciły” nazistów i utorowały drogę do rozpoczęcia światowego konfliktu. Zdaniem rosyjskiego polityka Związek Radziecki nie miał innego wyjścia, jak podpisać umowę z Niemcami po tym, jak mocarstwa zachodnie nie przyjęły propozycji Moskwy dotyczących sojuszu wojskowego.

Obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

Na początku stycznia Andrzej Duda poinformował, że nie poleci do Izraela na Światowe Forum Holocaustu zorganizowane z okazji obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Prezydent tłumaczył, że ma to związek z formułą Światowego Forum Holocaustu, na którym nie przewidziano jego wystąpienia.

W wywiadzie dla izraelskiej telewizji Andrzej Duda mówił o sposobie uczczenia 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. – Dlatego uważam i zawsze uważałem, że obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu powinny odbywać się właśnie tam (na terenie byłego obozu – red.) – powiedział prezydent. – To jest to najważniejsze miejsce, gdzie pamięć ofiar Holocaustu powinna być czczona i powinna być upamiętniania. Dlatego też – w związku z 75. rocznicą wyzwolenia obozu – międzynarodowe uroczystości, zresztą z udziałem prezydenta Izraela Rivlina będą odbywały się na terenie obozu Auschwitz-Birkenau – stwierdził Andrzej Duda.

