Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Z kim spotka się Andrzej Duda?

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos to okazja do spotkania z politykami i ekonomistami z całego świata. Forum, które obchodzi w tym roku swój 50. jubileusz, odbędzie się w dniach 21-24 stycznia pod hasłem „Partnerzy na rzecz zrównoważonego i spójnego świata”. Do Davos przyjedzie niemal 3 tys. osób ze 117 krajów, w tym 53 szefów państw lub rządów m.in. prezydent USA Donald Trump, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. brytyjski następca tronu książę Karol oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel, Polskę będzie reprezentować m.in. Andrzej Duda.Krzysztof Szczerski zapowiedział, że prezydent będzie promował m.in. partnerstwo biznesowe i inwestycje kapitałowe w naszej części Europy, zajmie się także kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego.

We wtorek 21 stycznia Andrzej Duda spotka się z liderami biznesu, o 12:30 weźmie udział w spotkaniu roboczym Generating Growth for Central and Eastern Europe. Prezydent weźmie również udział w otwarciu Domu Polskiego. Dzień później pojawi się na debacie "Growing Europe: The Economic Vitality of Central and Eastern Europe", a takze spotka się z prezydenem Azerbejdanu; z dyrektorem Zarządzającym Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatihem Birolem; z Sekretarzem Generalnym OBWE Thomasem Gremingerem; ze Specjalnym Wysłannikiem ONZ ds. Syrii Geirem O. Pedersenem oraz prezesem Ericsson Börje Ekholmem.

W czwartek 21 stycznia w planie wizyty w Davos pojawiły się spotkania z szefem WEF Klausem Schwabem; z Sekretarzem Generalnym OPEC M. Sanusim Barkindo; z dyrektorem Zarządzającym Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Iwanową Georgiewą oraz z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Czytaj także:

Andrzej Duda w wywiadzie dla izraelskiej telewizji: Prezydent Putin rozpowszechnia kłamstwa historyczne