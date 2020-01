Bosak broni swoich kompetencji ekonomicznych. „Startowałem w olimpiadach w liceum”

W rozmowie z RMF FM kandydat Konfederacji na prezydenta mówił o swoich kompetencjach do objęcia najwyższego urzędu w państwie. Krzysztfo Bosak zapewnił, że interesuje się finansami publicznymi. – Przygotowałem pierwszy w Polsce projekt ilustrujący całość finansów publicznych w Polsce. Nikt takiego projektu wcześniej nie zrobił, mam na myśli mapę wydatków publicznych, którą przygotowałem pracując w Fundacji Republikańskiej – wyjaśnił.

Polityk dodał, że pracował nad tym pół roku i zastosował swoją autorską metodologię. – Metodologia była moja autorska, opracowana łącznie z urzędnikami GUS i NIK oraz komisji sejmowej finansów publicznych. – Chciałem podkreślić, że ekonomią interesowałem się już od liceum, kiedy startowałem w olimpiadach ekonomicznych. Tutaj widać stały rozwój moich zainteresowań na tym odcinku. Proszę nie kwestionować moich kompetencji w tym obszarze – podkreślił. Gdy prowadzący program zadrwił z polityka Konfederacji, że jego kompetencje ograniczają się do bycia laureatem olimpiady, Krzysztof Bosak odniósł się do czasu rządu PO-PSL. – Kiedy PO zadłużała państwo, przedstawiałem swoje autorskie analizy. Kiedy był przedstawiany projekt inwestycji rozwojowych przez rząd Tuska, byłem pierwszą osobą, która przeanalizowała, na czym on polega i przedstawiłem tego dnia swoją krytykę – zaznaczył.

Bosak kandydatem na prezydenta

W sobotę 18 stycznia elektorzy wybrali kandydata Konfederacji na prezydenta. O start w wyborach prezydenckich ubiegali się również: Konrad Berkowicz, Grzegorz Braun, Artur Dziambor, Janusz Korwin-Mikke, Paweł Skutecki, Krzysztof Tołwiński, Jacek Wilk oraz Magdalena Ziętek-Wielomska. W Warszawie 314 elektorów wybranych na wcześniejszych 16 zjazdach wojewódzkich w całej Polsce wybierało jednego z 9 kandydatów. Kolejne rundy głosowań przeprowadzane były do czasu, aż jeden z kandydatów otrzyma ponad połowę głosów elektorskich. W ostatniej rundzie głosowania Krzysztof Bosak zdobył 163 głosy, pokonując Grzegorza Brauna, na którego głos oddało 146 osób. Trzecie miejsce zajął Artur Dziambor.

Czytaj także:

„Tak, tak wyglądałem kilkanaście lat temu”. Krzysztof Bosak odpowiada internautce