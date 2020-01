Prezydent Litwy solidarny z Polską. Nie pojedzie do Izraela

W czwartek 23 stycznia w Jerozolimie odbędą się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Jak się okazuje, zabraknie na nich nie tylko prezydenta Polski, ale też Litwy. Zamiast tego obaj politycy uczestniczyć będą w wydarzeniach zaplanowanych na 27 stycznia w Polsce. „Udaję się do miejsca symbolicznego, by złożyć hołd milionom Żydów, którzy zginęli w Holokauście podczas II wojny światowej. Pokłonię się również dwustu tysiącom Żydów, którzy byli naszymi rodakami” – czytamy w oświadczeniu Gitanasa Nausedy.

Dlaczego Duda nie poleci do Izraela?

Prezydent Andrzej Duda 7 stycznia poinformował, że nie poleci do Izraela na Światowe Forum Holocaustu zorganizowane z okazji obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Tłumaczył, że ma to związek z formułą Forum, na którym nie przewidziano jego wystąpienia. Andrzej Duda wskazał, że organizatorzy zaprosili do zabrania głosu m.in. prezydenta Rosji Władimira Putina czy prezydenta Niemiec oraz Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

– Jako przedstawiciel Rzeczypospolitej otrzymałem zaproszenie na te uroczystości w Jerozolimie, ale oprócz tego zaproszenia jednoznacznie wynikało z niego, także z kontekstu sytuacji, że nie przewiduje się wystąpienia prezydenta RP – wyjaśniał Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że drogami dyplomatycznymi strona polska przekazała wolę zabrania głosu przez prezydenta. – Nie spotkało się to z pozytywną odpowiedzią organizatorów. Moja decyzja była w związku z tym jednoznaczna – wskazał Duda, informując, że nie poleci do Jerozolimy.

Putin będzie przemawiał

– Uważałem, że brak tego wystąpienia, uniemożliwienie zabrania głosu prezydentowi Rzeczypospolitej – państwa, z którego pochodzili obywatele, którzy byli większością ofiar Holocaustu (...) – to jest nie tylko godzenie w interesy Rzeczypospolitej, w interes Polaków, w pamięć o tych, którzy jako Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata ratowali Żydów, ale przede wszystkim zakłamywanie prawdy historycznej – tłumaczył prezydent. Podkreślił, że nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której głos mogliby zabrać wspomniani wcześniej przywódcy, a nie mógłby zrobić tego przedstawiciel władz RP. Andrzej Duda zaznaczył, że było to szczególnie ważne w kontekście wypowiedzi Władimira Putina, w których prezydent Rosji zakłamywał prawdę historyczną, przypisując władzom Polski spiskowanie z nazistowskimi Niemcami.

Rząd murem za prezydentem

Jego zdaniem słowa Putina „są sprzeczne całkowicie z prawdą historyczną i służą próbie poniżenia nas jako społeczeństwa” . – Brak możliwości wypowiedzenia się tam w tej sprawie uważam za naruszający interesy Rzeczypospolitej i dlatego podniosłem ten temat na dzisiejszej Radzie Gabinetowej – mówił, podkreślając, że jego stanowisko spotkało się ze zrozumieniem członków rządu i premiera. – Stanowisko całego polskiego rządu i moje jako prezydenta jest jednoznaczne. Albo Polska będzie mogła zabrać głos, albo prezydent Rzeczypospolitej nie powinien brać udziału w tym wydarzeniu. Przesądziliśmy: jako prezydent nie będę brał udziału w wydarzeniu, które będzie miało miejsce w Jerozolimie 23 stycznia – podsumował Andrzej Duda.

Uroczystości w Polsce

Prezydent podkreślił, że najważniejsze uroczystości odbędą się 27 stycznia na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. – Ich najważniejszymi uczestnikami i gospodarzami są ocaleni i ocalali z Holocaustu i tak też będzie w tym roku. Oni przybędą i wraz z przywódcami wielu państw świata, w tym koronowanymi głowami, będziemy obchodzili tę wielką rocznicę i oddamy pamięć ofiarom Holocaustu – wskazał Andrzej Duda. Podkreślił, że uczestnicy obchodów nie zapomną też o wyzwolicielach obozu.

