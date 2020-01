„Premier Polski zabił w sobie człowieka”. Rzeczniczka MSZ Rosji ostro krytykuje artykuł Morawieckiego

Zacharowa w swoim wpisie stwierdza, że artykuł premiera Morawieckiego w Politico, to „kolejna przestępcza próba napisania na nowo historii II wojny światowej”. Zarzuca Warszawie, że „tym razem nie ograniczyła się do dążenia do zrównania Związku Radzieckiego z nazistowskimi Niemcami”.

W tekście rzeczniczka rosyjskiego MSZ twierdzi, że władze przedwojennej Polski „flirtowały z Hitlerem”, przypomina udział II RP w podziale Czechosłowacji w 1938 r i powtarza tezy Władimira Putina o tym, że to układ monachijski był przyczyna wybuchu II Wojny Światowej.

Rzeczniczka zarzuca polskiemu premierowi oparcie swojego tekstu w Politico na fałszywych tezach. „ Poświęcając artykuł Holokaustowi, premier Polski czyni jego główną istotą kilka fałszywych tez. Jedna z nich, centralna, dotyczy »45 lat okupacji sowieckiej, która kosztowała życie milionów ludzi«. Kłamstwo i manipulacja stały się wiernymi współautorami polskich polityków dyskutujących na temat II wojny światowej ” – czytamy we wpisie Zacharowej na Facebooku.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ twierdzi, że po II wojnie światowej Związek Sowiecki przyczynił się do odbudowy polskiej gospodarki, a jego władze „działały bezinteresownie, niekiedy poświęcając własne interesy”. Zacharowa pisze też, że dzięki ZSRR Polska otrzymała Ziemie Odzyskane i znalazła się wśród państw założycielskich ONZ.

„ Inne straszne kłamstwo Morawieckiego polega na twierdzeniu, że Armia Czerwona w zasadzie »nie wyzwalała« Warszawy ” – napisała rzeczniczka. „ Ale i to nie jest dno. Poza granicą dobra i zła jest zdanie, że »choć Armia Czerwona ostatecznie wyzwoliła obóz Auschwitz (Zacharowa konsekwentnie pisze »Oświęcim« - red.), to obóz mógł być oswobodzony już pół roku wcześniej ” – dodała.

Na koniec swojego wpisu Zacharowa stwierdza, że tekst Morawieckiego „to nie artykuł, ale prawdziwe samobójstwo: cztery strony, którymi premier Polski zabił w sobie człowieka”.

Czytaj także:

Rocznica wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Polskie MSZ apeluje do Putina