Poseł pojawił się w „telewizji” propagującej teorie spiskowe. „Nasz umysł zostanie przejęty przez tajne służby?”

Poseł należący do klubu PSL-Kukiz'15 udzielił wywiadu, który został opublikowany na jednym z kanałów na Youtube, który specjalizuje się w propagowaniu teorii spiskowych. Można na nim znaleźć m.in. filmiki o widzeniu ufo, leczeniu nowotworów za pomocą muchomorów czy też niesamowitych właściwościach biblijnych olejków eterycznych. Sporo filmików jest poświęconych sieci 5G. Ich główną bohaterką jest Ewa Pawela, która sama siebie określa jako sygnalistka kontroli umysłu. Przeciwnicy wprowadzenia sieci 5G twierdzą, że grozi to wystąpieniem poważnych chorób takich jak alzheimer czy nowotwór mózgu, a także przejęciem umysłu przez tajne służby. Zwolennicy teorii spiskowych nie przyjmują do wiadomości faktu, iż używanie systemów GPS, Bluetooth czy WiFi sprawia, że i tak znajdujemy się w morzu mikrofal. Tematem zajął się także Jarosław Sachajko.

– Jeżeli przyjrzymy się procesowi wprowadzenia tej ustawy, to odebrano kompetencje ministrowi środowiska, który nie chciał się zgodzić na tak drastyczne zwiększenie norm. Zgodził się na to za to minister zdrowia – mówił parlamentarzysta. Zdaniem polityka obawy przed wprowadzniem sieci 5G mają także polscy badacze. – Polscy naukowcy są pełni obaw, co do wprowadzenia tej technologii, a szczególnie do wprowadzenia stukrotnie wyższej normy promieniowania elektromagnetycznego. To tak, jakby ktoś powiedział, że od jutra mamy 100 razy więcej cukru, 100 razy więcej soli. Ukrywano opinie polskich naukowców. Pani minister wypowiada się autorytarnie, że nie jest to szkodliwe, ale ona ma wykształcenie prawnicze – stwierdził. – Wiadomo, że to od jutra nie zaszkodzi, ale co będzie długofalowo jak będziemy stąpali w podwyższonym polu elektromagnetycznym? Mam nadzieję, że dzięki państwa telewizji wiele osób się tym tematem zainteresuje i zwróci się do posłów z apelem, aby nie szachowali naszym zdrowiem. Powinny się tym zainteresować także lokalne społeczności – tłumaczył polityk.

Czytaj także:

Posłowie chcą zmian w ochronie zwierząt. Los czworonogów znacząco się pogorszy?