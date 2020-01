Prezydent Ukrainy oddaje swoje miejsca na Światowym Forum Holokaustu. „Oni zasługują na to najbardziej”

„ Po przyjeździe do Izraela, gdzie odbywa się Forum, ukraińska delegacja odkryła, że wielu z Ocalałych ma trudności z udziałem w wydarzeniu z powodu ograniczonej liczby zaproszeń. Zdecydowaliśmy, że zrezygnuję ze swojego miejsca, tak jak reszta naszej delegacji, na rzecz tych odważnych, wyjątkowych ludzi ” – napisał Zełenski na Fecebooku. – „ Media informują, że niektórzy ministrowie z izraelskiego rządu zrobili to samo ” – dodał.

Prezydent podkreślił, że oprócz głównych uroczystości, ukraińska delegacja wciąż będzie uczestniczyć we wszystkich zaplanowanych wydarzeniach i odbędą się wszystkie zaplanowane spotkania z prezydentem, premierem i przewodniczącym Knesetu.

„ Myślę, że tak należało postąpić. Poza tym w żaden sposób nie podważa to upamiętnienia przez ukraińską delegację ofiar jednej z najstraszniejszych tragedii XX wieku ” – podkreślił Zełeński we wpisie. – „A le to ci, którzy na to zasłużyli najbardziej, powinni wziąć udział w głównym wydarzeniu - ci, którzy dokonali największego wyczynu – przeżyli, gdy było to prawie niemożliwe ” – dodał.

Wizyta prezydenta Ukrainy w Izraelu ma status wizyty roboczej.

Nieobecność Andrzeja Dudy na Światowym Forum Holokaustu

Na uroczystościach w Izraelu nie będzie Andrzeja Dudy. – W Yad Vashem chciałem powiedzieć prawdę i oddać hołd tym wszystkim, którzy zginęli, tym sześciu milionom Żydów zamordowanych przez hitlerowskich Niemców – powiedział prezydent w rozmowie z Polskim Radiem.

Andrzej Duda podkreślił, że „ chciał oddać hołd tym, którzy zginęli, przede wszystkim mówiąc o tym, że spośród 6 mln Żydów, którzy zginęli w Holokauście zamordowani przez Niemcy hitlerowskie, połowa była Polakami, obywatelami II RP, zniszczonymi przez rozpoczęcie II wojny światowej, która zaczęła się 1 września 1939 roku, a 17 września na mocy paktu Stalin-Hitler dołączyła do tego sowiecka Rosja”. – Chciałem w Jerozolimie powiedzieć, że to Niemcy zbudowali obozy koncentracyjne na ziemiach, które zabrali Polakom. W tych obozach mordowali Żydów z całej Europy oraz obywateli innych narodowości. Taka jest prawda o Holokauście – wyjaśnił Andrzej Duda.

