Schetyna przed wyborami w partii: Nigdzie się nie wybieram. Jestem patriotą PO

Grzegorz Schetyna był pytany na antenie Radia Zet, czy pozostanie w zarządzie Platformy Obywatelskiej. Polityk stwierdził, że będzie o tym rozmawiał z przyszłym przewodniczącym, ale nie chciał wskazać, kto jego zdaniem ma największe szanse na sukces. Obecny przewodniczący poparł w wyborach Bartłomieja Siemoniaka.

– Jeśli n ie wybieram się na polityczną emeryturę, czy w ogóle na emeryturę, to będę się zajmował polityką – stwierdził obecny przewodniczący. – Jest dużo wyzwań. A po wyborach są oczywiście wybory prezydenckie, w których będę się angażował w kampanię, bo ona będzie absolutnie tutaj kluczowa i będzie miała bardzo ważne znaczenie dla przyszłości i PO i naszego kraju – dodał.

Odchodzący przewodniczący PO zaznaczył też, że nie obawia się marginalizacji w swojej partii. Podkreślał, że w niej pozostanie i będzie ją wspierał.

– Ja nigdy nie wywieszam białej flagi. Podjąłem taką decyzję, żeby dać możliwość tym, którzy uważali, że potrzebny jest nowy początek, nowa energia, że potrzebna jest młodość, świeżość – przyznał Schetyna pytany przez dziennikarkę Radia Zet o swoją rezygnację ze startu na przewodniczącego.

O samej PO odchodzący przewodniczący powiedział, że jest partią, która wciąż ma „wielką rolę do odegrania” w polskiej polityce. – Ja chcę w tej roli uczestniczyć, chce tę partię i będę ją wspierać – podkreślał Schetyna – Jestem patriotą PO, to jest projekt mojego życia, bo ją współtworzyłem 19 lat temu, i po prostu tego nie zostawię, a nowego przewodniczącego będę wspierał i uważam, że będę pomagał mu prowadzić PO do zwycięstwa wyborczego – dodał.