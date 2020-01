Schetyna przed wyborami w partii: Nigdzie się nie wybieram. Jestem patriotą PO

Grzegorz Schetyna był pytany na antenie Radia Zet, czy pozostanie w zarządzie Platformy Obywatelskiej. Polityk stwierdził, że będzie o tym rozmawiał z przyszłym przewodniczącym, ale nie chciał wskazać, kto jego zdaniem ma największe szanse na sukces. Obecny przewodniczący poparł w wyborach Bartłomieja Siemoniaka.

– Jeśli n ie wybieram się na polityczną emeryturę, czy w ogóle na emeryturę, to będę się zajmował polityką – stwierdził obecny przewodniczący. – Jest dużo wyzwań. A po wyborach są oczywiście wybory prezydenckie, w których będę się angażował w kampanię, bo ona będzie absolutnie tutaj kluczowa i będzie miała bardzo ważne znaczenie dla przyszłości i PO i naszego kraju – dodał.

Odchodzący przewodniczący PO zaznaczył też, że nie obawia się marginalizacji w swojej partii. Podkreślał, że w niej pozostanie i będzie ją wspierał.

– Ja nigdy nie wywieszam białej flagi. Podjąłem taką decyzję, żeby dać możliwość tym, którzy uważali, że potrzebny jest nowy początek, nowa energia, że potrzebna jest młodość, świeżość – przyznał Schetyna pytany przez dziennikarkę Radia Zet o swoją rezygnację ze startu na przewodniczącego.

O samej PO odchodzący przewodniczący powiedział, że jest partią, która wciąż ma „wielką rolę do odegrania” w polskiej polityce. – Ja chcę w tej roli uczestniczyć, chce tę partię i będę ją wspierać – podkreślał Schetyna – Jestem patriotą PO, to jest projekt mojego życia, bo ją współtworzyłem 19 lat temu, i po prostu tego nie zostawię, a nowego przewodniczącego będę wspierał i uważam, że będę pomagał mu prowadzić PO do zwycięstwa wyborczego – dodał.

Kandydaci na przewodniczącego PO

Bogdan Zdrojewski

(ur. 18 maja 1957 w Kłodzku) Absolwent filozofii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Samorządowiec. Od 1990 do 2001 prezydent Wrocławia, senator IV i X kadencji, poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, od 2006 do 2007 przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Od 2007 do 2014 minister kultury i dziedzictwa narodowego.



Bartłomiej Sienkiewicz

(ur. 29 lipca 1961 w Kielcach) historyk i publicysta. Ukończył studia na wydziale filozoficzno-historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 80. współpracował z opozycją demokratyczną. W latach 1990–2002 funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa; współtwórca Ośrodka Studiów Wschodnich (1990), w latach 2013–2014 minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych, poseł na Sejm IX kadencji.



Tomasz Siemoniak

(ur. 2 lipca 1967 w Wałbrzychu) Z wykształcenia ekonomista. Od pierwszych dni członek Platformy Obywatelskiej. W latach 2007–2011 sekretarz stanu w MSWiA, w latach 2011–2015 minister obrony narodowej, od 2013 członek zarządu krajowego PO, od 2016 wiceprzewodniczący partii, w latach 2014–2015 wiceprezes Rady Ministrów, poseł na Sejm VIII i IX kadencji.



Borys Budka

(ur. 11 marca 1978 w Czeladzi) Prawnik, doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, samorządowiec i polityk, poseł na Sejm VII, VIII i IX kadencji, w 2015 minister sprawiedliwości, od 2016 wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, od 2019 przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.