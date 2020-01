Zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości. Rzecznik KE zabiera głos

Głos w sprawie zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości zabrał rzecznik Komisji Europejskiej. W trakcie konferencji prasowej Christian Wigand stwierdził, że unijna instytucja jest zaniepokojona sytuacją dotyczącą praworządności w Polsce – w szczególności sprawą odrzucenia przez Sejm uchwały Senatu odnośnie odrzucenia tzw. ustawy kagańcowej. – Komisja Europejska przeanalizuje dokładnie treść ustawy, która została przyjęta przez Sejm. Będziemy sprawdzali jej zgodność z prawem unijnym – zapowiedział.

Rzecznik Komisji Europejskiej nie chciał komentować uchwały Sądu Najwyższego w sprawie wyboru sędziów przez "nową" KRS. – To, co dzieje się w Polsce wokół kwestii praworządności świadczy o konieczności konstruktywnego dialogu. W przyszłym tygodniu w Polsce będzie wiceszefowa KE Viera Jourova i na ten dialog jest gotowa – zaznaczył. Christian Wigand powiedział również, że KE ma obawy odnośnie przedstawionego przez polskie władze stanowiska w sprawie dalszych działań związanych z uchwałą SN. – Niezależność TK w Polsce została poważnie podważona i nie może on wydawać już efektywnej oceny konstytucyjnej – stwierdził.

Co zakłada tzw. ustawa kagańcowa?

Nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw wzbudziła duże kontrowersje. Zakłada wprowadzenie zmian dyscyplinujących sędziów. W ustawie zapisano, że podważanie statusu innych sędziów – w tym wskazanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa – będzie najcięższym deliktem dyscyplinarnym. W tzw. ustawie kagańcowej stwierdzono, że sędziom sądów powszechnych będzie groziło przeniesienie do innego miejsca pracy albo usunięcie z zawodu. Z kolei w przypadku sędziów Sądu Najwyższego pojawia się konieczność złożenia z urzędu sędziego. Ponadto, do katalogu kar parlamentarzyści chcą dopisać również karę pieniężną w wysokości miesięcznego wynagrodzenia z dodatkami.

Senat odrzucił nowelizację, Sejm odrzucił uchwałę Senatu

W głosowaniu 17 stycznia za odrzuceniem tzw. ustawy kagańcowej zagłosowało 51 senatorów, przeciw było 48 senatorów, nikt nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu wzięło udział 99 senatorów. Tym samym Senat odrzucił w całości tzw. ustawę kagańcową. Kilka dni później – w czwartek 23 stycznia – w Sejmie odbyło się głosowanie nad nowelizacją ustaw sądowych, którą odrzucił Senat. Za odrzuceniem uchwały Senatu zagłosowało 234 posłów, przeciw było 211, wstrzymało się 9. Sejm odrzucił uchwałę Senatu. Nowa ustawa wejdzie w życie, jeśli podpisze ją prezydent Andrzej Duda.

