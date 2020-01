Anne Applebaum krytykuje słowa Andrzeja Dudy z Davos. „Cytuje kolaboranta Sowietów”

„ Oczywiście wiemy, że nie wszyscy są zadowoleni z rozwoju, jaki osiągamy w regionie Trójmorza. Ale to jest ok. Jak mówi jedno powiedzenie: nie można zrobić omletu bez rozbijania jajek ” – stwierdził Andrzej Duda na panelu Financial Timesa w Polish House w Davos. Wypowiedź dotyczyła szans Polski na zostanie „gospodarczym sercem Europy”.

Na wypowiedź Dudy zwróciła na Twitterze uwagę Anne Applebaum, publicystka „The Washington Post” i autorka książki „Czerwony głód” o Wielkim Głodzie na Ukrainie, a prywatnie żona europosła Radosława Sikorskiego. „Prezydent Polski używa frazy spopularyzowanej przez Waltera Duranty’ego, który użył go, żeby uzasadnić morderstwo kułaków – «nie można zrobić omletu bez rozbijania jaj» – w celu uzasadnienia niepopularnych rządowych reform” – napisała Applebaum na Twitterze.

Walter Duranty, którego przywołała publicystka był cenionym korespondentem „New York Timesa” w Moskwie w latach 1922-1936. Za serię reportaży wychwalających postępy komunizmu otrzymał Nagrodę Pulizera. W końcu jego opinię zrujnowały nieobiektywne opisy spowodowanego kolektywizacją wielkiego głodu na Ukrainie z lat 1932-1933. Dziś jego raporty są uznawane za element stalinowskiej propagandy.

Kiedy jeden z internautów zwrócił uwagę, że słowa Duranty’ego to nie jest pierwsze użycie tego przysłowia, które ma korzenie w XVIII wieku, Applebaum stwierdziła, że to prawda, ale on je spopularyzował i było najczęściej używane właśnie w kontekście usprawiedliwienia Stalina.

Wpis Applebaum udostępnił jej maż, europoseł Radosław Sikorski. „ Wow. Nie wiedziałem, że mówiąc «Nie można zrobić omletu bez rozbijania jaj» Pan Prezydent Andrzej Duda cytuje samego Waltera Durranty'iego, amerykańskiego kolaboranta Sowietów w ukrywaniu ludobójstwa «kułaków» i Wielkiego Głodu w Ukrainie ” – napisał europoseł.

