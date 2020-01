Gowin: Po 4 latach wielu zmian, sądy nadal nie funkcjonują dobrze. Tutaj nie widać postępu

Na samym początku wywiadu Jarosław Gowin stwierdził, że rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie muszą w każdym przypadku obowiązywać państw członkowskich. – W naszej ocenie, ocenie polskiego rządu, w Europie toczy się pewien spór o granice ingerencji instytucji unijnych. My jesteśmy przekonani, że sprawy wymiaru sprawiedliwości należą do domeny suwerennych decyzji państw członkowskich i Komisja Europejska wykracza poza przepisy traktatu lizbońskiego – mówił.

Gość radia RMF FM przyznał, że spór o władzę sądowniczą w Polsce nie jest korzystny dla Polski oraz Unii Europejskiej. – Unia ma dostatecznie dużo poważnych kłopotów, natomiast spór jest coraz powszechniejszy. Pomijam już dawne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego stwierdzającego wyższość prawa niemieckiego nad prawem europejskim, niedawno sąd najwyższy Hiszpanii wprost zakwestionował uchwałę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc widać, że te dylematy są coraz powszechniejsze – zwracał uwagę.

– Jeżeli chodzi generalnie o reformowanie wymiaru sprawiedliwości, to ja uważam, że doszliśmy do ściany, doszliśmy do takiego momentu, kiedy każda ze stron musi zastanowić się, czy trwanie w dotychczasowych pozycjach nie jest szkodliwe dla państwa jako całości, nie jest szkodliwe dla obywateli – podkreślał Gowin. Wspomniał w tym miejscu o inicjatywie prezesów Polskiej Akademii Nauk, którzy zaproponowali utworzenie okrągłego stołu. Chwilę później przyznał jednak, że „zapewne nie zapadną tam żadne ustalenia”. Same rozmowy jego zdaniem byłyby jednak „symboliczną wartością”.

Był minister sprawiedliwości przyznał też, że chętnie rozmawiałby na ten temat z wiceprzewodniczącą KE odpowiedzialną za wartości i przejrzystość, Verą Jourovą. – Chciałbym, gdyby do takiej rozmowy doszło. Mówiąc szczerze była taka propozycja, ale nie uważam, żebym co prawda jako wicepremier, ale jednak przede wszystkim minister nauki i szkolnictwa wyższego, był właściwym rozmówcą dla pani komisarz. Gdyby do takiej rozmowy doszło, starałbym się przede wszystkim pokazać motywy, czyli zły, nieakceptowalny dla polityków sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Te motywy są przez cały czas aktualne, bo przyznaję – po czterech latach wielu zmian sądy nadal nie funkcjonują dobrze. Tutaj nie widać postępu – stwierdził wicepremier.

