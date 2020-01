Platforma wybiera nowego przewodniczącego. „Czas na nową drużynę”

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania i zdjęcia z przebiegu głosowania. Swoich kandydatów wskazali już m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska, Tomasz Grodzki czy Grzegorz Schetyna. „Czas na nową drużynę i nową energię! Stwórzmy zespół, który będzie wygrywał wybory!” – zachęcają swoich członków władze Platformy na Twitterze.

Głosowanie ma charakter powszechny – w sobotę 25 stycznia w siedzibach lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej – pojawiły się urny wyborcze, do których między godz. 10 i 18 można oddawać głosy. Jeśli żaden z kandydatów nie otrzyma ponad 50 proc. głosów, 8 lutego odbędzie się wyborcza dogrywka. – Przychodzi czas na nowe rozdania, nowy start, nowy początek. Po tych 4 latach trudnej pracy zostawiam Platformę w dużo lepszym stanie niż w 2015 roku. Przychodzi czas na nowych ludzi, na nowy rozdział – mówił Grzegorz Schetyna, który zrezygnował z ponownego ubiegania się o stanowisko szefa partii.

17 stycznia ze startu w wyborach zrezygnował też Bartosz Arłukowicz. – Ta kampania zdecyduje o przyszłości Polski na najbliższe lata. W związku z tym, że nabiera tempa, uznaję za potrzebne i konieczne, żeby wybory wewnętrzne w Platformie Obywatelskiej zakończyły się już w I turze – oświadczył Bartosz Arłukowicz w trakcie wspólnej konferencji prasowej z kandydatką PO na prezydenta. – Uważam, że jest to niezwykle ważne, byśmy wszyscy mogli stanąć obok Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i ruszyć w tę najważniejszą dla nas wszystkich i Polski kampanię – dodał eurodeputowany PO.Po nim z wewnętrznego wyścigu wyborczego PO wycofała się także Joanna Mucha.

Bogdan Zdrojewski

(ur. 18 maja 1957 w Kłodzku) Absolwent filozofii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Samorządowiec. Od 1990 do 2001 prezydent Wrocławia, senator IV i X kadencji, poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, od 2006 do 2007 przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Od 2007 do 2014 minister kultury i dziedzictwa narodowego.



Bartłomiej Sienkiewicz

(ur. 29 lipca 1961 w Kielcach) historyk i publicysta. Ukończył studia na wydziale filozoficzno-historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 80. współpracował z opozycją demokratyczną. W latach 1990–2002 funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa; współtwórca Ośrodka Studiów Wschodnich (1990), w latach 2013–2014 minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych, poseł na Sejm IX kadencji.



Tomasz Siemoniak

(ur. 2 lipca 1967 w Wałbrzychu) Z wykształcenia ekonomista. Od pierwszych dni członek Platformy Obywatelskiej. W latach 2007–2011 sekretarz stanu w MSWiA, w latach 2011–2015 minister obrony narodowej, od 2013 członek zarządu krajowego PO, od 2016 wiceprzewodniczący partii, w latach 2014–2015 wiceprezes Rady Ministrów, poseł na Sejm VIII i IX kadencji.



Borys Budka

(ur. 11 marca 1978 w Czeladzi) Prawnik, doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, samorządowiec i polityk, poseł na Sejm VII, VIII i IX kadencji, w 2015 minister sprawiedliwości, od 2016 wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, od 2019 przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.Czytaj także:

