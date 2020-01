Unijna komisarz ds. praworządności spotka się także z Julią Przyłębską

Wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova z Czech 28 stycznia pojawi się w Polsce, by dyskutować na temat polskiego sądownictwa z obiema stronami sporu. Według informacji RMF FM, do ustalonych wcześniej urzędników z długiej listy chętnych może dołączyć jeszcze co najwyżej przewodnicząca TK.

Jourova, która w KE odpowiada za kwestię praworządności w poszczególnych krajach członkowskich, przyleci do Warszawy 28 stycznia. Jak uzgodniono wcześniej, spotka się z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, I prezes SN Małgorzatą Gersdorf, wiceministrem spraw zagranicznych oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. Reporterka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon zapowiada, że do tej listy może dołączyć jeszcze prezes TK Julia Przyłębska. Jak informował wcześniej wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński, o takie spotkanie starali się także (wybrani przez PiS) Krajowa Rada Sądownictwa, a także prezesi kierujący pracami Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Jak wynika z ustaleń Szymańskiej-Borginon, Jourova po raz kolejny wyrazi wątpliwości co do prawomocności TK, podnoszone już przez rzecznika KE Christiana Wiganda. Reporterka RMF FM od swoich informatorów usłyszała, że unijni urzędnicy cały czas pamiętają o działaniach polskiego rządu wokół TK, mieli jedynie chwilowo odsunąć ten problem na bok, by zająć się pilniejszymi sprawami dotyczącymi praworządności w naszym kraju.

