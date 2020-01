Premier Morawiecki wziął udział w Dolly Parton challenge. Nagiął zasady

Mateusz Morawiecki dołączył do internautów biorących udział w zabawie zapoczątkowanej przez Dolly Parton. Na swoim koncie na Facebooku zamieścił cztery wersje samego siebie w różnych mediach społecznościowych. Jeżeli jednak ciekawi Was, jak wyobraża sobie siebie na Tinderze, to mamy złą wiadomość.

Niestety, premier Morawiecki postanowił lekko zmodyfikować swoją wersję #DollyPartonChallenge i jako czwarty portal społecznościowy wybrał nie Tindera, ale Naszą Klasę. Trzeba przyznać, że zgrabnie uniknął potencjalnych kłopotów, puszczając przy tym oko do polskich internautów. Miał też okazję do pokazania zdjęcia ze szkolnych czasów. O tym, że na różnych portalach w mediach społecznościowych prezentujemy się zupełnie inaczej, wiadomo od dawna. Naukowcy badający tę kwestię twierdzą wręcz, że przyjmujemy różne osobowości. Na tym założeniu opiera się nowy mem, który błyskawicznie podbija internet. Modę zapoczątkowała Dolly Parton, która zamieściła w sieci swoje cztery zdjęcia powiązane z czterema portalami: poważne dla LinkedIna, luźne i rodzinne dla Facebooka, luzackie i artystyczne dla Instagrama oraz seksowne dla Tindera. „Znajdź sobie kobietę, która potrafi robić to wszystko” – podpisała ten kolaż artystka. W jej ślady błyskawicznie ruszyli inni twórcy i celebryci, a także – jak widać – politycy. Galeria:

