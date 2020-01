Prezydent Izraela zaprasza Andrzeja Dudę do Jerozolimy. „Chcemy dziś podać rękę narodowi polskiemu”

Prezydenci Andrzej Duda i Reuwen Riwlin biorą dziś udział w uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Obaj prezydenci zabrali głos na wspólnej konferencji prasowej.

– Tamten dzień, 27 stycznia 1945 r., to bardzo ważny dzień w historii świata. Garstka więźniów została wreszcie oswobodzona przez żołnierzy Armii Czerwonej. Jestem wzruszony, że tak wielu z nich przybyło tutaj, na to miejsce po 75 latach. Dziękuję, że są z nami dzisiaj i dają świadectwo prawdzie – mówił Andrzej Duda. – Dziękuję, że jest z nami prezydent Izraela, państwa narodu, który został tak straszliwie zdruzgotany Holokaustem. Pana obecność stanowi widomy znak pamięci, wielki znak sprzeciwu wobec nienawiści rasowej, wobec antysemityzmu – podkreślił polski prezydent..

Zaproszenie do Izraela

– Nic nie zastąpi obchodzenia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na terenie obozu Auschwitz – stwierdził prezydent Reuwen Riwlin. – Pamiętamy, że Polska i naród polski są ofiarami II wojny światowej. Pamiętamy, że to nazistowskie niemieckie zainicjowały i wykonały ludobójstwo na narodzie żydowskim i że to ten naród ponosi za to pełną odpowiedzialność. Pamiętamy też, że Niemcy uzyskali pomoc na terenie całej Europy od innych narodów i muszą wziąć za to odpowiedzialność – dodał prezydent Izraela.

Riwlin stwierdził też, że w całej Europie, w internecie, na ulicach, ale i wśród rządzących można usłyszeć głosy nienawiści. Podkreślał potrzebę bezkompromisowej walki z antysemityzmem i rasizmem. – Chcemy dziś podać rękę narodowi polskiemu, i prosić abyśmy wrócili na drogę którą pójdziemy razem i razem będziemy kształtować przyszłość następnych pokoleń z zachowaniem szacunku dla historii i dla wartości pokoju i tolerancji – mówił Riwlin.

Izraelski prezydent zaprosił też polskiego do Jerozolimy. – Szanowny Panie Prezydencie, zapraszam pana do wizyty w Jerozolimy, żebyśmy mogli dyskutować o tym, jak możemy wzmocnić stosunki i tak istotną współpracę pomiędzy naszymi państwami. Te stosunki, nawiązywane umiejętnie od 30 lat, przynoszą korzyść obu stronom – podkreślał. – Dziękuję narodowi polskiemu, który zaprosił nas dzisiaj na tę ważną uroczystość – zakończył swoją przemowę Riwlin.

Hołd dla Pileckiego

Ważnym punktem obchodów było złożenie hołdu rtm. Witoldowi Pileckiemu (pośmiertnie awansowanemu do stopnia pułkownika), oficerowi AK, który dobrowolnie dostał się do obozu koncentracyjnego, żeby przygotować raporty na temat jego działalności. Pilecki w Auschwitz zorganizował ruch oporu i ostatecznie uciekł. Po wojnie został zamordowany przez komunistyczne władze.

W ceremonii oprócz prezydentów Polski i Izraela wzięła udział także córka Pileckiego – Zofia Pilecka-Optułowicz.

